Franco Colapinto larga 16º en Países Bajos

El piloto argentino no pudo superar el corte de la Q1, donde el más veloz de la clasificación del GP de la Fórmula 1 fue el australiano Oscar Piastri.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) largará este domingo en la 16ª posición en el Gran Premio de Países Bajos. El piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, terminó la clasificación del sábado con un tiempo de 1m10s104, lo que lo dejó fuera de la Q2 por solo 0.067 segundos.

A pesar de esta eliminación, Colapinto mejoró en ocho décimas su tiempo de los entrenamientos previos, marcando su mejor vuelta del fin de semana.

El corte clasificatorio dejó fuera a Colapinto, quien estuvo cerca de avanzar, y a Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin), quien no pudo volver a pista tras un despiste que obligó a llevar su coche a los boxes.

En cuanto a la clasificación, el piloto argentino llegó a estar dentro de los 10 primeros en la Q1, antes de que los vehículos más rápidos, como los McLaren, comenzaran a mejorar los tiempos.

Pese a la eliminación, Colapinto continúa luchando por sumar sus primeros puntos de la temporada. Aún así, el argentino no dejó de ser optimista al hablar con la prensa una vez finalizada la clasificación: “El auto andaba mejor, pero me taparon Sainz y Bearman en el sector 3; ellos saben lo que hacen cuando tienes un auto delante, pierdes mucha carga. Es una pena porque tendríamos que haber pasado (a la Q2)”.

Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- saldrá desde el primer lugar. El australiano, de 24 años, firmó la quinta 'pole' de su carrera en la F1 -la quinta del año- al dominar la clasificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, solo doce menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.

Desde la segunda fila arrancarán el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó tercero este sábado, a 263 milésimas; y el debutante francés Isack Hadjar (RB) -a 546-, sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.

El Gran Premio de Países Bajos se correrá este domingo a partir de las 10 -hora de Argentina- a 72 vueltas y con transmisión de la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.