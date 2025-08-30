San Lorenzo y Huracán no salieron del cero en el clásico

Empataron 0-0 por la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. La visita jugó desde los 26’ del primer tiempo con un jugador menos por expulsión de Luciano Giménez.

San Lorenzo y Huracán igualaron este sábado 0-0 en el clásico interzonal que correspondió a la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain, en el barrio porteño del Bajo Flores, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez, quien expulsó a Luciano Giménez, jugador del cuadro visitante.

La primera etapa tuvo como punto de inflexión la roja directa a Giménez, a los 26 minutos, que dejó a la visita con un jugador menos. Pese a la superioridad numérica, el local no pudo trasladar la ventaja al marcador. La más clara llegó a los 42’, cuando Ignacio Perruzzi probó de media distancia y su remate se fue apenas por arriba del travesaño.

En el segundo tiempo, pese a los intentos y a jugar con un hombre de más desde los 26’ del primer tiempo, el “Ciclón” no logró quebrar el cero ante un Huracán que resistió con solidez. De esta manera, el clásico de barrio más grande del fútbol argentino terminó sin goles y repartió puntos en el Bajo Flores.

Con ese resultado, el “Ciclón” alcanzó en la cima de la Zona “B” a River Plate con 12 puntos, mientras que el “Globo” se ubica tercero con 11 unidades en la “A”.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Racing Club en Avellaneda, mientras que Huracán recibirá en el “Tomás Adolfo Ducó” a Vélez Sarsfield.