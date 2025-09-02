Franco Colapinto regresa a Monza, un año después de su auspicioso debut

El piloto argentino Franco Colapinto está de regreso en el autódromo de Monza, Italia, un lugar con gran significado para su carrera, ya que allí debutó hace exactamente un año en la Fórmula 1. Tras un fin de semana prometedor en los Países Bajos, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos de la temporada en el GP de Italia.

El 1 de septiembre del año pasado, Franco Colapinto tuvo su primera experiencia en la máxima categoría del automovilismo a bordo de un Williams. A pesar de haber largado en el puesto 18, el joven piloto realizó una carrera inteligente y prolija, sin cometer errores, y logró un meritorio 12° lugar.

Una de las maniobras más destacadas de su debut ocurrió en la vuelta 30, cuando superó con gran pericia a su actual compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien en ese entonces corría para Alpine. La destreza demostrada en esa acción fue el punto más alto de su actuación, un dato que cobra especial relevancia luego del polémico fin de semana en Países Bajos, donde se cuestionó el trabajo en equipo del francés.

En total, Colapinto logró avanzar seis posiciones respecto a su lugar de partida, convirtiéndose en el debutante de Williams que más puestos escaló.

La revancha con Alpine y la búsqueda de los primeros puntos

Después de un prometedor 11° puesto en el GP de Países Bajos, donde estuvo a punto de sumar, Colapinto llega a Monza con renovadas esperanzas. Aunque el circuito, conocido por su alta velocidad, podría representar un desafío para los motores de Alpine, el piloto argentino y sus seguidores mantienen viva la ilusión de verlo sumar sus primeras unidades. Colapinto, de 22 años, tiene un gran conocimiento del trazado italiano debido a su participación en otras categorías, lo que podría darle una ventaja para lograr ese tan ansiado punto.