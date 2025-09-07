Franco Colapinto terminó 17º en Monza

El piloto argentino, con Alpine, largó desde esa posición el Gran Premio de Italia, que se lo adjudicó el poleman Max Verstappen.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó este domingo en el 17º puesto del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se corrió en el Autódromo Nacional de Monza, y que tuvo como vencedor al neerlandés Max Verstappen.

Favorecido por una sanción a Isack Hadjar, Colapinto largó desde el 17° lugar, con la seguridad de quedar al menos en el 19° al final de la carrera ya que se produjo el abandono de Nico Hulkenberg en la vuelta previa.

En la largada Liam Lawson, que partió desde atrás del argentino, logró tres superaciones; mientras que Colapinto mantuvo el 17° lugar. Por otra parte, en la parte delantera hubo intercambio de posiciones entre Verstappen y Norris y entre Leclerc y Piastri.

En ambos casos recuperaron las posiciones de largada y el ordenamiento tuvo como líder al tetracampeón, seguido de Norris, Piastri y Leclerc.

Una buena parte de los pilotos decidió estirar lo máximo posible el ingreso a boxes. En ese marco, el piloto de Pilar llegó a estar en el 11° puesto cuando iban 30 vueltas de competencia. Pero eso se esfumó cuando pasó por los pits y salió en el último lugar (18°, ya se había producido el abandono de Fernando Alonso), a más de 10 segundos de Lawson.

Sobre el final, el paso por pits de Pierre Gasly y Lance Stroll los dejó por detrás del argentino, pero el francés lo superó poco después. Es así que Colapinto volvió al 17° lugar, su puesto de largada. “Una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo y estuve muy solo durante la carrera. Estoy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima”, admitió el piloto de 22 años.

Adelante no hubo cambios. A excepción de un fallo de McLaren que dejó momentáneamente a Piastri con el segundo lugar, el podio no sufrió alteraciones: Verstappen cerró la carrera con récord de vuelta y una sólida victoria de punta a punta. El podio lo completaron Norris y Piastri.

La próxima fecha se correrá el 21 de este mes en el circuito callejero de Bakú con el Gran Premio de Azerbaiyán.