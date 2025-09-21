Franco Colapinto terminó 19º en Arzebaiyán

El piloto argentino, con Alpine, disputó el Gran Premio de Fórmula 1 en Bakú, donde el vencedor fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este domingo en el 19º puesto durante el Gran Premio de Arzebaiyán, que la Fórmula 1 desarrolló en el circuito urbano de Bakú. La competencia se corrió a 52 vueltas y tuvo como amplio ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Colapinto había largado en el puesto 16°, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras el abandono del líder Oscar Piastri (McLaren) y el sobrepaso a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) en las primeras vueltas de la carrera, llegó a estar en el puesto 13°.

Sin embargo, tras ingresar a boxes, el piloto piralense de 22 años salió en el puesto 18° por delante de su excompañero de equipo en Williams, Alex Albon. Allí ambos tuvieron una feroz batalla que terminó con un desafortunado toque del tailandés al número 43 y que provocó un semitrompo contra las barreras de contención. Por su parte, los comisarios de pista sancionaron a Alex con 10 segundos de penalización.

“Fue una carrera difícil. Lo importante es que estoy mostrando que personalmente estoy andando bien, después mucho más no puedo hacer. Estamos complicados como equipo. Hay que seguir mejorando”, expresó el piloto argentino.

“No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar. Una carrera difícil, y bueno, hay que trabajar para la próxima. Con Alex perdí 2 segundos con el trompo, y la pared más el alerón roto: me complicó la vida. Creo que hice las cosas bien de mi lado, es lo mejor que puedo hacer. A esperar que mejoremos”, agregó.

CARRERON DE VERSTAPPEN

Por su parte, Verstappen ganó con autoridad, mientras que Piastri tuvo un accidente en la primera vuelta y abandonó.

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams).

Solo noveno en la grilla tras una salida de pista en la clasificación del sábado, Piastri prácticamente se quedó inmóvil en la salida y se encontró al final del grupo, antes de bloquear sus ruedas al frenar en la curva 5 y chocar de lleno contra el muro de protección.

Su compañero de equipo Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial, no aprovechó esta oportunidad para reducir significativamente la diferencia, terminando solo en sexto lugar.

El británico sumó seis puntos y todavía tiene un déficit de 25 con respecto al australiano a siete carreras del final de la temporada.

Verstappen, ya vencedor en Monza hace dos semanas, registró la 67ª victoria de su carrera, la cuarta de esta temporada.

Con el abandono de Piastri, recuperó 25 puntos al australiano, pero todavía tiene un déficit de 69, una brecha que parece muy difícil de cerrar de aquí al final de la temporada.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ocupó el cuarto lugar, por delante del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), que resistió magníficamente al japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y a Norris en las últimas vueltas de la carrera.

El top 10 lo completaron los Ferrari del británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc, y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).