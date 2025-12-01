Franco Cuevas es subcampeón de la Cup Supershow de fisicoculturismo

El fisicoculturista comodorense Franco Nicolás Cuevas (29) consiguió el subcampeonato en la categoría Men’s Physique durante el BA Cup Supershow, un evento de alto nivel que se desarrolló el último domingo en el Teatro Devoto de la Capital Federal.

Cuevas, quien compite desde hace 11 años, se impuso en un podio muy reñido entre nueve atletas de destacada condición física.

La competencia en la categoría Men’s Physique fue descrita por los propios competidores como extremadamente exigente. “Fue una categoría muy difícil. Eramos 9 atletas y todos estaban en una condición increíble. Estoy muy contento con el subcampeonato”, expresó Cuevas tras la jornada, destacando la calidad del nivel que se vio en el escenario.

El atleta comodorense llegó a la cita porteña tras una preparación que calificó como “fuerte y complicada”, pero que le permitió mostrar una de sus mejores versiones. “Cada año evoluciono un poco más”, afirmó, demostrando una constante mejora que lo ha mantenido en la élite del deporte local. Su esfuerzo no solo es físico, sino también mental y económico, ya que mantener una preparación de este calibre implica un gran desembolso que, en muchas ocasiones, debe ser afrontado en solitario.

El objetivo inmediato de Cuevas era competir en el Mundial de la especialidad, pero una barrera económica se lo impedirá este año. “Mi intención era ir al Mundial, pero por una cuestión económica este año no voy a poder. La inscripción está en 400 dólares y se me hace imposible costear todo”, lamentó el atleta. Ante esta situación, su plan es reenfocarse para poder asistir el año próximo y seguir participando en torneos de alto nivel para seguir acumulando experiencia.

“Estamos siempre buscando marcas que nos ayuden y nos apoyen como sponsors. Las preparaciones son muy costosas para afrontarlas solo”, destacó Franco Cuevas, abriendo la puerta al apoyo empresarial que le permita dedicarse por completo a su carrera.

UNA RUTINA DE SACRIFICIO

El rendimiento de Franco Cuevas es el resultado de una disciplina diaria rigurosa. Su jornada comienza a las 5 de la mañana con una primera sesión de cardio, antes de buscar a su hija para llevarla al jardín. Posteriormente, trabaja durante cuatro horas en una tienda de suplementos, alterna sus entrenamientos con sus comidas y también da clases personalizadas. Por la tarde, realiza un segundo cardio de 15 a 15:45, reabre su local, dicta otra clase personalizada y solo llega a su casa entre las 23 o bien a la medianoche. Antes de empezar el día, entrena musculación. “Repito esta rutina todos los días”, sentenció.

Asimismo, Cuevas no olvida a su equipo de apoyo: “Agradezco a mis entrenadores Lucas Cores, Eri y también a Lucas de Brasil, que se sumó a mi equipo”, mencionó, y reservó las palabras más emotivas para su círculo íntimo: “Mi familia, mi novia y mi hija son mi sostén para seguir en esta preparación. Sin ellos no podría”.

Con la mirada puesta en el futuro, el subcampeón del BA Cup Supershow, por último aseveró. “La idea es competir el año que viene en torneos importantes y seguir progresando. Lo importante es no frenar. Si uno quiere, puede. Los sueños están para cumplirse. A pesar de las dificultades, siempre hay que seguir por un objetivo”.