Franco Riva dominó con su Cruze en el TC2000

El piloto de Gualeguaychú se impuso este domingo en las calles porteñas, donde dio comienzo una nueva temporada.

En un domingo a pleno sol y un gran marco de público, se disputó la final del “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires” de la 1ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el circuito Callejero Parque de la Ciudad, donde Franco Riva dominó de punta a punta con el Chevrolet Cruze #78 del Proracing. El piloto de Gualeguaychú tuvo un regreso soñado logrando su primera victoria en la categoría en un evento que marcó el retorno a las calles porteñas.

Apenas se apagó el semáforo, el de Entre Ríos largó muy bien y se apoderó de la primera posición seguido por Nicolás Palau con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport y Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cros GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean. Diego Ciantini, quien tendría que haber largado tercero tuvo un problema en el Nissan Kicks Play #115 del Pfening Competición y se retrasó. Un poco más atrás, Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport aguantaba la cuarta posición sobre la presión de Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1.

Vuelta tras vuelta, Riva se consolidó con buen ritmo en la punta y ni siquiera el ingreso del auto de seguridad puso en peligro la primera posición. La carrera se neutralizó por el abandono de Francisco Monarca al presentarse fuego en el motor de la Honda ZR-V #23 del Honda YPF Racing. El joven piloto de Tigre no sufrió consecuencias físicas.

Al reiniciarse la competencia, una vez más Riva pico en punta seguido por Palau y Stang. A falta de 10 minutos para el final, se dio el golpe de escena con el abandono del Séxtuple Campeón Argentino Matías Rossi que fue perdiendo rendimiento y posiciones con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 mientras que Stang fue a todo o nada por el segundo puesto y lo consiguió con una buena maniobra por adentro al final de la recta de Av. Roca dejando tercero a Palau. Lamentablemente, a 6 minutos para la cuadriculada el piloto mendocino se quedó y el nuevo tercero era Gabriel Ponce de León con el SUV del Corsi Sport.

Sobre el final, Stang le metió presión a Riva descontándole diferencias sin embargo el entrerriano sacó toda su experiencia en circuitos callejeros y en la última vuelta estiró distancia sobre su coterráneo para hacer historia en la categoría.

Fue regreso con victoria, la primera en el TC2000, para Franco Riva con el Chevrolet Cruze #78 del Proracing completando las 28 vueltas de la final con un tiempo de 36m46s610/1000 a una velocidad promedio de 135,321 km/h. Segundo terminó Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean a 1.226/1000 y tercero fue Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport a 4.061/1000. Sin embargo, horas más tarde el auto del piloto de Junín no pasó la revisión técnica al utilizar neumáticos no habilitados y fue recargado cayendo en el clasificador.

Fue el debutante Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 el que se quedó con el último escalón del podio cerrando el “2-3” del equipo que dirige Dario Ramonda.

Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF Elaion Auro Proracing), Diego Ciantini (Nissan Kicks Play #115 – Pfening Competición), Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing), Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross #11 – Corsi Sport), Matías Capurro (VW Nivus #99 – Halcón Motorsport), Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport) y Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing) completaron los diez mejores de la competencia.

Franco Riva afirmó tras su victoria: “Fue una gran carrera. La verdad que hace mucho no sentía tanta presión en una competencia. El primer paso fue cuando logré tomar la punta y luego tenía que ir defendiéndome sobre Emiliano Stang que tenía un misil. Por suerte todo salió bien y conseguí, en mi regreso, llevarme una victoria que tanto ansiaba junto a este público maravilloso y encima en un callejero".

Cumplida la 1º fecha, el 47º Campeonato de TC2000 lo lidera Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean) con 21 puntos, segundo está Franco Riva (Proracing) con 20, tercero Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean) con 12, cuarto Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean) con 12 y quinto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 11.

En la Copa Rookie 2026 el ganador fue Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean) y lidera el torneo con 9 puntos, segundo se ubica Diego Ciantini (Pfening Competición) con 6, tercero Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 4, cuarto Tomás Fernández (Corsi Sport) con 3 y quinto Matías Capurro (Halcón Motorsport) con 2.