Ciarrocchi se impuso en el TC2000 pero la carrera quedó en suspenso

La prueba corrida en Concordia quedó en suspenso por técnica al auto ganador ante la apelación que presentó el equipo ATR Racing y se define en la mesa de la CDA del ACA.

En un domingo soleado y con gran marco de público, se disputó en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, la final de la 3º fecha “Gran Premio NEXON” del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, donde Marcelo Ciarrocchi se quedó con la victoria de principio a fin con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing.

El piloto de Almafuerte, Córdoba, lograba así su 5ª victoria en la categoría y la segunda para el equipo de Abel Gómez. Este además significaba la primera victoria para el nuevo modelo SUV de la marca italiana: el Fiat Pulse en su tercera carrera. Sin embargo, horas más tarde la carrera quedó en suspenso por técnica al auto ganador ante la apelación que presentó el equipo ATR Racing y se define en la mesa de la CDA del ACA.

Sobre lo ocurrido en la final, que se largó de parado (una modalidad que volvió para quedarse), tuvo su primer golpe de escena. El abandono del “poleman” Franco Vivian por un problema mecánico en la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing. El de Capital Federal se quedó a un costado de la pista sin poder sumar fuerte para el campeonato.

A todo esto, Ciarrocchi tuvo una excelente largada y en los primeros metros de competencia estableció una diferencia sobre el resto cuando parecía que se quedaba sin nada ya que en la previa de la carrera tuvo que cambiar el motor y en un gran trabajo de los mecánicos, logró salir a pista para ser parte de la grilla.

Poco a poco, Ciarrocchi se escapaba del resto con un ritmo notable aprovechando la pelea que se dio detrás suyo por la segunda y tercera posición entre 5 pilotos: Franco Morillo, Gabriel Ponce de León, Emiliano Stang, Matías Rossi y Franco Riva. De esta manera, “El Chelo” comenzaba a asegurar la primera posición con un manejo prolijo y sin cometer errores.

Llegó la bandera a cuadros y el triunfo de principio a fin en pista fue para Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing, que completó las 22 vueltas con un tiempo de 38m17s662/1000 a una velocidad promedio de 163.530 Km/h.

Segundo terminó Franco Morillo con la Chevrolet Tracker #64 del YPF Elaion Auro Proracing a 10.792/1000 mientras que tercero quedó Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport a 11.429/1000. El tricampeón argentino de TC2000 cerró el “2-3” para Junín.

Los dos pilotos del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162) y Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S #1), junto a Franco Riva (Chevrolet Cruze #78 – Proracing), Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing), Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing) y Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) completaron los diez mejores de la competencia.