Fue al cuartel de bomberos porque no se podía sacar un anillo

La mujer había intentado retirarse la joya sin éxito y llegó al cuartel con el dedo hinchado. Los bomberos de Centenario utilizaron un mini torno para evitar complicaciones en la circulación. El cuartel incorporó un “corta anillos” ante la creciente demanda.

Una mujer de Centenario acudió este sábado al cuartel de Bomberos Voluntarios luego de varios intentos fallidos por retirarse un anillo que le estrangulaba un dedo de la mano izquierda. La pieza se había atorado y la hinchazón comenzaba a comprometer la circulación sanguínea, por lo que se decidió intervenir de inmediato.

El subcomandante Patricio Álvarez, con experiencia en este tipo de asistencias, fue quien encabezó el procedimiento. “Había intentado sacárselo, pero ya tenía hinchado el dedo”, explicó en diálogo con LM Neuquén. Con un mini torno y extrema precisión, Álvarez cortó el anillo y permitió aliviar la presión, devolviéndole la tranquilidad a la vecina.

Los bomberos señalaron que estos casos son cada vez más frecuentes. “Para nosotros es un tema casi común. Claramente no es una emergencia, y si la gente va al hospital, en muchos casos no les van a sacar el anillo”, indicó Álvarez. Semanas atrás, habían atendido a una mujer adulta mayor con una situación similar.

Ante la reiteración de episodios, el cuartel incorporó un dispositivo específico llamado “corta anillos”, utilizado principalmente para joyas de plata y oro. Sin embargo, no siempre es suficiente. “Cuando son de acero quirúrgico, son muy duros. El corta anillos está pensado para plata y oro”, explicó el subcomandante. La variedad de materiales —desde alianzas hasta piezas de fantasía— obliga a los bomberos a recurrir a herramientas alternativas.

La hinchazón suele agravar el problema. “Cuando se van hinchando y los tratan de sacar, adquieren filo y eso es peligroso”, detalló Álvarez. En este caso, se optó por el mini torno, una herramienta similar a una pequeña amoladora. El procedimiento se realizó con medidas de seguridad: se colocó una protección para evitar daños en el dedo y se enfrió el área de forma constante para contrarrestar el calor generado por el corte. “Se hace de forma gradual y se extrae”, concluyó.