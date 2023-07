Leonardo Smart se colgó la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano Veterano de Judo 2023 en Ecuador, organizado por la Confederación Sudamericana de Judo, con el aval de la Federación Internacional de Judo.

En el Centro de Convenciones de Guayaquil, el judoca se quedó con la segunda posición en la categoría M4 +100 kilos del certamen internacional.

El comodorense perdió contra el local Stalin Guerrero, en una llave que fue al mejor de 3, y sumó su primera gran experiencia en dicha competición: “Fue increíble haber podido estar con la Selección Argentina, más sabiendo que vengo de abajo remándola”.

Smart valoró “poder compartir con gente de tanta experiencia” y resaltó la posibilidad de “entrenar en el Campo Olímpico de Ecuador, un lugar exclusivo para selecciones”.

“El grupo que se formó fue tremendo, todos me dieron su apoyo sabiendo que era la primera vez que iba, porque había deportistas muy experimentados y es impresionante estar con ellos, no lo podía creer”, expresó.

smart1.jpeg

En cuanto al torneo, Argentina cosechó diez medallas de oro, ocho de plata y tres preseas de bronce. Al respecto, el judoca subrayó que “los más grandes de la Selección compitieron primero y dejaron la vara altísima, todos ganaron medallas, por suerte el resto también pudimos sacar medallas, incluso en algunas categorías hubo primer y segundo puesto de Argentina, dejando atrás a Brasil y Ecuador”.

Sobre su combate contra Stalin Guerrero, Smart manifestó que “mi oponente no fue cualquier oponente, era el mejor de Ecuador en esa categoría, siempre seleccionado, ganó todo, así que haber podido luchar me deja contento. Pero me doy cuenta que me falta mucho todavía, tengo que seguir y mejorar, como primera experiencia está muy buena”.

Lo que viene ahora para Smart es un campus de entrenamiento, eso será el 16 y 17 de julio, y después encarará el Torneo Nacional de Veteranos. Sin embargo, el judoca ya piensa en un nuevo Campeonato Sudamericano, porque el año que viene se realizará en Argentina: “Ya me empiezo a preparar, voy a dar más del 100%”, aseguró.

Leonardo Smart agradeció el trabajo previo efectuado por el personal del Departamento Metodológico y destacó la ayuda del Ente Comodoro Deportes. Así como también apreció el apoyo de familia, amigos y compañeros.