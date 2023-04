Fue piquetera, vende contenido erótico y quiere ser diputada con Milei

La mujer de 36 años fue piquetera cuando era adolescente. Luego estudiante y más tarde despachó combustible en estaciones de servicio. Se convirtió en madre cuando tenía 26 y comenzó a vender contenido erótico hasta que se topó con un nuevo objetivo: ser electa como diputada provincial en la lista que encabezará Javier Milei.

Soria vive en Avellaneda y factura una importante cifra de dinero por mes que prefiere no revelar. “Fui una de las primeras en vender contenido. Es algo que explotó en la pandemia. Yo en ese momento estaba de licencia en el trabajo y quería regresar. No es lo mismo vivir al día, con lo que vos generás, que con un sueldo asegurado a fin de mes”, le dijo a TN.

La madre de Uma (10), Gael (6) y Melanie (5) está separada y asegura que sin su material erótico no podría mantener a sus hijos. “Mi perfil es más sensual. En Instagram y TikTok publico muchos videos en bikini, en la playa, en el jacuzzi. Busco la viralización que me lleve a tener clientes que compren mis fotos y videos”, explica.

“Trabajaba como playera en una estación de servicio y debía lidiar con los comentarios babosos de los hombres. Ya estoy acostumbrada a que me miren o digan cosas. Pero bueno, en ese entonces charlábamos, buena onda. Luego me llegaban mensajes diciéndome que querían verme en ropa interior. Así les ponía un precio, me sacaba las fotos y se las mandaba por privado”, recuerda.

LA RUTINA DE UNA CREADORA DE CONTENIDOS

En una de las plataformas en las que vende dicho contenido Soria se describe de la siguiente manera: “Acá estoy. La mejor del porno argentino. La ama de casa que ustedes adoran”.

“Mis días arrancan a las 7 de la mañana. Despierto a los chicos, les doy el desayuno, los visto y los llevo al colegio. Cuando vuelvo desayuno y miro las noticias. Pasadas las 8 y pico empiezan a llegarme mensajes. Muchas preguntas, propuestas, reuniones”, cuenta.

Soria revela que tiene tres celulares para atender la demanda que generan sus múltiples actividades. Su vida personal intercalada con la creación de contenido XXX y la militancia constante para que Javier Milei, su referente político, triunfe en las próximas elecciones presidenciales.

“Tenemos un piso de 25 puntos asegurados. Lo que necesitamos es encontrar fiscales que nos ayuden a controlar la elección. Ese es nuestro principal objetivo”, expresa.

“Acá en el barrio salgo a hacer las compras, la gente me conoce. Me ven como una referente de La Libertad Avanza. Se está moviendo todo de manera muy ágil. Lo principal, reitero, es buscar fiscales para cuidar los votos”, cuenta Soria.

Su arribo al espacio que lidera Milei se dio hace un año y medio, luego de obtener una impensada trascendencia por una serie de entrevistas que brindó en aquel entonces: “Se reunieron conmigo y me sumaron a militar. Me gustó y me involucré. La Libertad Avanza fue creciendo, comencé a ir a los eventos y, como dije anteriormente, pasé a ser una referente en Avellaneda”.

En su cuenta de Twitter, su biografía manifiesta: “Políticamente de derecha, anti k y anti comunista. Busco el bien general y darle a la gente más claridad”.

Su relación con la política, cuenta Soria, nació cuando era adolescente: “Mi mamá me llevaba a los piquetes con la CTD-Aníbal Verón. Era piquetera a los 16 años. Iba con mi mamá a las reuniones que organizaba Eduardo Duhalde. Yo no estaba de acuerdo con nada de lo que pasaba ahí, ni con los piquetes ni con lo que él decía. Me llevaban obligada”.

“Mi pensamiento desde chica fue de derecha. Hoy, me encantaría disputar un puesto como concejala o diputada provincial. Aún no sé qué va a pasar, se está definiendo. Sin embargo sé que ya ocupo un lugar importante. La gente me ve, me reconoce, y siento que estuve y milité por esta causa”, remarca.