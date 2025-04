"Fue una conversación informal con un colega", dijo Cosachov

En medio del juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda, madre de uno de sus hijos y expareja del astro, sorprendió con la difusión de un material sumamente polémico que involucra directamente a la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, y la primera fue quien este domingo compartió su descargo.

"No suelo hacer declaraciones, pero en esta ocasión la gravedad de la mentira difundida, el dolor que genera en mí y en mi familia, mi imagen profesional e incluso la figura del Sr. Diego Armando Maradona me veo obligada a aclarar lo siguiente: Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente", aseguró Cosachov en un extenso texto que compartió en sus redes sociales.

La psiquiatra aseguró que no mantendría "otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente", y sostuvo que "esto aplica no solo para el Sr. Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente".

"Los chats que circulan están sacados de contexto y corresponden a un diálogo privado y claramente sarcástico con un colega", dijo Cosachov. "Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación Íntima e informal con un colega", insistió.

De acuerdo con la profesional, "los chats en cuestión son de noviembre de 2020, cuando algunos medios publicaron titulares generando suspenso como 'La nueva mujer en la vida de Maradona', luego aclarando que era la psiquiatra; y esa desinformación generó rumores que hoy, lamentablemente, resurgen y se tergiversan".

"No podemos, seguir normalizando el lenguaje humillante y la violencia mediática. He tolerado en silencio muchas cosas, pero esta vez el dolor y el agravio son demasiado grandes para callar. Que se haga justicia. Sin mentiras. Sin manipulación. Sin juego sucio", concluyó Cosachov.

LO QUE YA SE SABIA

Verónica Ojeda reveló capturas de una conversación entre los mencionados especialistas, donde se deja entrever una presunta relación íntima entre Cosachov y Maradona. En uno de los mensajes, el psicólogo le escribe a la psiquiatra: “Te garchaste al gordo, sinvergüenza!!!!”, a lo que ella responde: “Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja”.

Si bien la naturaleza del intercambio puede leerse como un intento de humor, Ojeda aseguró que estaba al tanto de la situación desde aquel entonces y que ambos “decían barbaridades” sobre ella.

Este nuevo dato se suma a la ya extensa causa judicial que se tramita en los Tribunales de San Isidro, donde tanto Cosachov como Leopoldo Luque, el médico personal de Maradona, están imputados por su presunta responsabilidad en la atención médica del exfutbolista en sus últimos días. La denuncia de Ojeda agrega un componente delicado, en un contexto donde se analiza si existió negligencia o incluso abandono de persona por parte del equipo médico que rodeaba al ídolo.

Cabe recordar que anteriormente se habían filtrado audios entre Luque y Cosachov que generaron fuerte indignación, por el tono despectivo con el que se referían a la salud del campeón del mundo, poco antes de su fallecimiento, en noviembre de 2020.

Las declaraciones de Verónica Ojeda reavivan las tensiones y las dudas sobre lo ocurrido en los días previos a la muerte de Maradona, en un juicio que todavía tiene mucho por esclarecer.