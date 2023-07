Fuerte crítica del Rifle Varela contra El Trece y Telenoche: "Perdieron el rumbo"

En agosto de 2014 y tras un nutrido recorrido por distintos programas de TN, Juan Manuel El Rifle Varela recaló en Telenoche (El Trece) para ser parte del icónico noticiero con un desenfado propio del periodismo deportivo. Allí se mantuvo hasta fines de 2017, cuando decidió alejarse de las dos señales pertenecientes al Grupo Clarín.

“No me fui porque tenga otra propuesta. No tengo nada. Me fui porque se cumplió un ciclo. Me quería ir bien. Si seguía trabajando ahí, no iba a ser feliz”, reconoció en aquel momento tras tomar su decisión, que no estaba atada a otro desafío. “En este momento de mi vida no tengo ya la necesidad de mentir o de ocultar o no decir la verdad. Esa es la verdad. No tengo que quedar bien con nadie. Me fui porque tenía ganas de irme. Estoy muy orgulloso de mi persona, que tengo la potestad de poder decir ‘No quiero’, ‘Basta’ o ‘Hasta acá llegué’. No tengo ofrecimiento de otro canal. Obviamente voy a tener que buscar laburo”, dijo por aquellos días. Así las cosas, por estos días el Rifle está conduciendo un programa en la AM Continental.

En una entrevista reciente que dio para el programa Por si las moscas (AM La Once Diez/Radio de la Ciudad) fue muy crítico con el noticiero del que fue parte. “Todos me ven como un visionario, me dicen ‘la viste, la viste’. Y no fue así. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es hoy”, dijo en referencia a la ola de deserciones que se dieron en los últimos años tanto en el programa como en todo el canal.

“Hoy sí la situación es caótica y se perdió el rumbo en el canal. La nave insignia de los noticieros es Telenoche y que Telenoche haya llevado a Aníbal Lotocki es perder una de tus banderas. Y después en TN poner en el graph ‘El siniestro doctor Lotocki’ porque vieron la repercusión negativa que se tuvo, ahí te demuestra algo”, caracterizó Varela.

“Con las figuras que tiene el noticiero de El Trece y TN, que es lo mismo, se puede hacer una buena mesa de debate político con chismes políticos. La instalás como se instaló el pase de Eduardo Feinmann y Jonathan Viale, y la rompes. Ningún canal de noticias y ningún canal de aire tienen la cantidad de periodistas con impronta y data que tienen TN y El Trece. Pero siempre se cae en la tentación del rating y obviamente, al tercer mes ya sabíamos que Telefe Noticias ganaba el año. Y que no le encontrabas la vuelta, después le metieron cambio de timón, le cambiaron de productor ejecutivo, esto y lo otro... Así, Telenoche dejó de ser una selección”, analizó Varela con dureza.

Por otra parte, consideró que en la televisión de hoy “hay mucho formato y temas copiados, repetidos, la tele tiene mucho monotema. Creo que la televisión tiene el problema de la falta de presupuesto y se nota cada vez más, a lo que se suma un problema de falta de creatividad”.

En este contexto, Varela admite que actualmente se siente más cómodo en la radio que en la televisión, de la cual recibió propuestas en el último tiempo pero decidió rechazar. “Me llamaron para Intratables, pero la verdad que no me gustó el piloto y no me interesaba subirme ahí. Siento que muchos de los que van, lo hacen para llamar la atención y figurar. Y eso a mí no me interesa”, dijo. “También me llamaron de Polémica en el Bar, pero dije que no porque no es un formato en el que me sintiera cómodo”, cerró.