Furia armó un escándalo en un evento solidario

La ex Gran hermano, Juliana “Furia” Scaglione, sigue disfrutando de la fama que siguió a su participación del programa que muestra 24 horas de la vida de personas que viven en una misma casa, y esta semana cumplió su promesa de viajar a Uruguay para conectar con sus “furiosos” en el país limítrofe. Sin embargo, su visita a Montevideo no fue sin escándalo.

La ex “GH” fue invitada en la noche del martes a la “Cena de famosos”, un evento solidario organizado por Juan Herrera a beneficio de la Fundación Humanitaria PROCASMU que se realizó en el exclusivo hotel Radisson de Montevideo. La cena fue atendida por grandes personalidades de la farándula uruguaya, y no faltaron las cámaras.

La presencia de la prensa molestó a Furia, quien durante la alfombra roja se negó a dar entrevistas. Una vez dentro del recinto, un cronista de América TV intentó acercarse a la influencer para entrevistarla, y fue entonces que Furia estalló. El video del encontronazo fue publicado en las redes sociales, donde se puede ver a la hermanita intentando tomar la cámara de las manos del periodista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TBESTHL/status/1826296655836258728&partner=&hide_thread=false ustedes no entienden que es una estrategia para ganar gran hermano está jugando que pedazo de jugadora furia no hay nadie como ella la mejor de la historia pic.twitter.com/SKhcKBneIB — nadia cordobesa (@TBESTHL) August 21, 2024

“Salí de acá, no me podés perseguir, no me podés grabar. Dame tu cámara, no me podés grabar. Yo te dije que yo no te doy una nota. Borrá eso, borrá eso pendejo de mier…”, le increpó Furia al cronista. Pronto, seguridad del evento se acercó, y la famosa pidió que los obliguen a borrar lo grabado: “¡Me está molestando! Dije que no iba a dar notas. Bueno, quiero que lo borre”.

Más videos, publicados en Twitter por El Ejército de LAM, muestran a Furia discutiendo con los organizadores del evento, asegurando que no ingresaría a la cena para la cual fue contratada si no obligaban a los periodistas a borrar los videos. Eventualmente, la panelista de “Carajo” se frustró y abandonó el lobby del hotel, subiendo a su habitación.

A través de su cuenta de Twitter, Laura Ufbal reveló cómo fue que terminó la noche: “La llamó después Alfa y ahí bajó, se sentó a su mesa y todo siguió normal, estuvo en el escenario con Rosina y Emma Vich, se sacó selfis con todo el mundo y fin de fiesta. Según Alfa, ella ve el cubo del micrófono del canal y elige no dar notas”.