Fútbol formativo: destacada actuación de Atlético Talleres en Mendoza

Los equipos infantiles del club de Caleta Olivia tuvieron una meritoria actuación en la copa de futbol formativo que se disputó en la ciudad de Mendoza.

Lograron tres podios de oro, un título y doble Fair Play, dejando sentado un histórico precedente para el deporte santacruceño. Los chicos del club atlético Talleres de Caleta Olivia dejaron recientemente un sello imborrable en la prestigiosa Mendoza Cup, combinando competencia de alto nivel con carácter en instancias decisivas.

El club santacruceño se metió de lleno en la pelea grande del torneo y logró ubicarse entre los mejores de las copas principales, asegurando presencia en cada instancia definitoria. Talleres brilló por su capacidad de llegar al tramo final de cada categoría, sumando tres podios en la Copa de Oro y un título en la Copa de Plata:

Clase 2012: Campeón de la Copa de Plata tras vencer 1-0 a EC Belgrano (Mendoza). Además, se llevó el premio Fair Play de la Copa de Plata.

Clase 2013: Subcampeón de la Copa de Oro tras caer 3-1 ante Gimnasia B (Mendoza). También obtuvo el premio Fair Play de su categoría.

Clase 2015: Tercer puesto de la Copa de Oro después de un contundente 4-0 ante EFDA Mendoza.

Clase 2016: Subcampeón de la Copa de Oro tras empatar 0-0 y definir por penales ante Gimnasia B (Mendoza).

2012: Campeones y referentes de conducta.

La categoría 2012 sumó una de las actuaciones más completas del certamen. A la consagración deportiva se sumó el reconocimiento al Fair Play, una distinción que pocas veces se logra en simultáneo y que posiciona al grupo como ejemplo dentro del fútbol formativo.

"El logro deportivo es inmenso, pero el reconocimiento al Fair Play en la 2012 y 2013 nos llena de orgullo. Demuestra que estamos formando grandes personas antes que grandes jugadores", señalaron los dirigentes que acompañaron a la delegación.

FINALES DE ALTO VOLTAJE

La Clase 2013 firmó un subcampeonato histórico, demostrando carácter competitivo ante planteles locales muy exigentes. Lo mismo ocurrió con la Clase 2016, que disputó una final cerrada y cayó por penales, dejando una imagen de temple y proyección.

La Clase 2015 cumplió una campaña sólida que coronó con un 4-0 determinante para asegurarse el tercer lugar en la Copa de Oro.

Además de los resultados, Talleres de Caleta Olivia volvió a quedar en el centro de la escena por su comportamiento ejemplar. El doble Fair Play obtenido por las categorías 2012 y 2013 consolidó la imagen del club como referencia en valores dentro del fútbol argentino formativo.

Fuente: La Vanguardia