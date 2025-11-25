Se realizó en la noche del lunes en la plazoleta del Gorosito en víspera del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres que se conmemora este martes.

Vigilia por el Día de la no violencia contra mujeres

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad del municipio, a cargo de Paola Ramos y comenzó con la actuación de dos bandas de música del género rock, X Playo y Fariseos, tras lo cual hubo palabras de reflexión.

Luego de las expresiones artísticas, se realizó el encendido de velas que portaron los participantes para caminar alrededor del icónico monumento que se iluminó de violeta para simbolizar la lucha contra la violencia por cuestiones de género.

En ese marco, la licenciada en trabajo social, Natalia Rodríguez, aludió a la importancia de la fecha que llama a la reflexión y también es oportuna para dar a conocer el trabajo en equipo que se realiza en la Secretaría de Políticas Integrales.

“Estos momentos son cruciales para concientizar sobre esta problemática” dijo la funcionaria, añadiendo que “hay una red de apoyo para las mujeres en situación de violencia”.

Vale señalar que esta tarde, a partir de las 17:00 habrá una concentración en la plazoleta del Gorosito y posterior marcha por las avenidas céntricas.