Ganó Gabriel Ponce de León y Matías Rossi logró su 6ta. corona de TC2000

En un domingo con buenas condiciones climáticas y un buen marco de público, se disputó la final del “Gran Premio Coronación” de la 12º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, donde Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport fue profeta en su tierra y se quedó con la victoria en la final que se consagró campeón Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Luego del retraso de Emiliano Stang, al “Misil” le alcanzó con el 4º puesto para conseguir su sexto título en la categoría y quedar a uno del máximo campeón en la historia del TC2000, Juan María Traverso, que tiene siete.

Apenas se apagó el semáforo, Stang fue por la hazaña. Tenía que ganar y esperar que Rossi no sume nada para soñar con la corona. El piloto de Crespo, Entre Ríos, lideró la final hasta que en la 5 vuelta se pasó en la curva 1 por un problema en el neumático delantero izquierdo y tuvo que ingresar a boxes para cambiarlo, regresando a la pista muy relegado en el clasificador. Este golpe de escena, le despejó el camino al título a Rossi que solo tenía que sumar 1 punto para quedarse con la gloria y le permitió a Ponce de León ser el nuevo líder de la competencia.

Con Ponce de León en la punta, seguido por Franco Vivian con la Chevrolet Tracker y Matías Rossi, que ganó una posición por el abandono del Tetracampeón Argentino Leonel Pernía con la Honda ZR-V #1 del Honda YPF Racing, Emiliano Stang fue recuperando posiciones desde atrás y protagonizó un mano a mano por el cuarto puesto con Marcelo Ciarrocchi y el Toyota Corolla #25 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA 2.

Llegó la bandera a cuadros y fue victoria fue para Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla #32 del Corsi Sport completando las 22 vueltas con un tiempo de 37m35s832/1000 a una velocidad promedio de 178,115 km/h. Para el representante de Junín fue el 2º triunfo en el año y la Nº26 en 260 carreras en el TC2000. El juninense se quedó con una carrera que tuvo un piso muy abrasivo en la que los neumáticos sufrieron bastante el desgaste.

Segundo terminó Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing a 1.001/1000 mientras que tercero fue Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Un resultado que le permitió festejar una nueva consagración para el representante de Del Viso.

Stang terminó cuarto con el Toyota Corolla Cross #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA logrando el subcampeonato argentino de TC2000 y la victoria en la Copa Rookie Latam y quinto finalizó Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla #25 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA 2. Diego Ciantini (Chevrolet Tracker #115 – YPF Elaion Auro Proracing), Lautaro Campione (Toyota Corolla Cross #317 – Corsi Sport 2), Tomás Cingolani (Toyota Corolla Cross #97 – Corsi Sport), Nicolás Traut (Fiat Cronos #7 – ART Racing) y el uruguayo Andrés De Araujo (Toyota Corolla #84 – ATR Racing 2) completaron los diez mejores.

Matías Rossi, séxtuple campeón argentino de TC2000 expresó: “Es emocionante lograr este título. Luego de un año con mucho trabajó con los SUV pudimos reflejar su funcionamiento en Junín. Tengo una satisfacción enorme el poder compartir este campeonato con mi papá y con mi familia".

Gabriel Ponce de León, ganador de la 12ª fecha del TC2000 en Junín, afirmó: “La victoria que logré acá en casa es para un cuadrito. Me lo llevo para siempre este recuerdo. Para mí es una revancha de la carrera que perdí en agosto por un error mío".

Con 12 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA lo consagró campeón a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 208 puntos, subcampeón quedó Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 186, tercero Franco Vivian (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 171, cuarto Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 133 y quinto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 126.

En la Copa Rookie Latam 2025, el ganador fue Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 291 puntos, segundo Franco Morillo (Proracing) con 233, tercero Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 122, cuarto Matías Capurro (Corsi Sport 2) con 110 y quinto Mateo Polakovich (ATR Racing) con 74.