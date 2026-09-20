Gastón Iansa tuvo un regreso triunfal en la Clase 2 del TN

Gastón Iansa concretó un regreso triunfal en TN Clase 2, venciendo en el Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal disputado en el autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), donde finalizó la novena fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros con un pleno dominio del piloto nativo de San Vicente, integrado en esta competencia al equipo JPM Racing.
La victoria de quien obtuvo su segundo éxito consecutivo en TN Clase 2 comenzó tras superar en la primera parte de la competencia a Valentino Quattrocchi, puntero hasta dicha instancia. Desde ese momento, el finalmente vencedor ejerció un dominio constante a bordo del Chevrolet Onix que recibe atención de Gabriel Rodríguez y motorización de Rubén Guerini.
Para el vencedor, representa esta su segunda victoria consecutiva en Clase 2 con poco más de tres años de distancia entre sí, habida cuenta que venció en el autódromo Ciudad de Concordia el 7 de mayo de 2023, en el Gran Premio Alex Conci, a bordo de un Toyota Etios. Para Valentino Quattrocchi, este resultado significa su plusmarca en Clase 2 luego de once competencias, con tres series clasificatorias ganadas en esta temporada.
Juan Ignacio Canela completó el podio de la prueba decisiva, logrando su segundo podio consecutivo en esta temporada y completando un exitoso fin de semana para Alquat Motorsport, dominantes en la etapa clasificatoria. Thomás Marchesín se ubicó en el cuarto lugar, empatando su mejor resultado anual y Exequiel Bastidas se ubicó en el quinto puesto, a bordo del Toyota Yaris del equipo Ale Bucci Racing, informó la página del TN.
Por su parte, el piloto comodorense Renzo Blotta, con Peugeot 208, finalizó en el octavo puesto.
Para el paranaense, este resultado significa obtener el liderazgo del Campeonato 2026 sumando 256 unidades, superando por cinco puntos a Francisco Coltrinari, quien arribó en el 15º lugar en la prueba final de este domingo, mientras que Tomás Vitar se ubica en tercer lugar, sumando 235 puntos. Entre los días 10 y 11 de octubre se disputará la décima fecha, en el autódromo Ciudad de San Martín (Mendoza).
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Panorama – 18 vueltas
1º Gastón Iansa (Chevrolet Onix) 22’27”219/1000
2º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 1’361/1000
3º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 6’818/1000
4º Thomás Marchesín (Toyota Etios) a 8’488/1000
5º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) a 8’919/1000
6º Juan Eluchans (Toyota Yaris) a 9’137/1000
7º Martín Leston (Peogeot 208) a 9’396/1000
8º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 9’596/1000
9º Santiago Robledo (Toyota Yaris) a 14’406/1000
10º Tomás Vitar (Nisan March) a 15’249/1000