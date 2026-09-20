Argentina está en los Qualifiers de la Davis

Venció 3-1 a Turquía en la serie que se disputó este fin de semana en el Estadio Ruca Che de Neuquén. Francisco Cerúndolo selló el punto definitivo.

Argentina aseguró este domingo su presencia en los Qualifiers de la Copa Davis 2027, derrotando a una combativa Turquía (3-1) en la serie celebrada en el Estadio Ruca Che de Neuquén. En un fin de semana obligatorio para optar a la Ensaladera el próximo año, los sudamericanos completaron un trabajo intenso ante su afición.

Los partidos del sábado habían dejado a Argentina a un paso del objetivo, con una firme ventaja tras ganar los dos primeros partidos individuales. Ese colchón se mostró necesario en una jornada de giros imprevisibles, donde el punto de dobles se escapó de las manos y exigió un esfuerzo extra a los albicelestes.

Arda Azkara y Yanki Erel rompieron los pronósticos al vencer 6-4, 6-4 a los locales Guido Andreozzi y Andrés Molteni, atrapando un punto por parejas que postergó la celebración local. Los turcos, sin margen de maniobra, lograron sorprender a dos especialistas curtidos en estas lides, recordando ese factor imprevisible tan propio de una competición como la Copa Davis.

Lejos de entrar en pánico, Francisco Cerúndolo se encargó de enderezar la nave, sellar el punto definitivo y asegurar una nueva oportunidad para los sudamericanos en la próxima edición. El No. 1 argentino, que ya había sumado un punto individual el sábado, dibujó un partido sobrio para vencer a Azkara (6-1, 6-0) y sentenciar la eliminatoria sin mayores tintes dramáticos.

Tras perder ante Corea del Sur en la primera ronda de Clasificatorias el pasado mes de febrero, Argentina cosió la herida en un año especial. Esta temporada se cumplen 10 años de la primera y única Ensaladera conquistada en toda la historia por el conjunto albiceleste. Una ilusión que podrán intentar recuperar en 2027.

Este fin de semana también aseguraron su presencia en las Clasificatorias de la Copa Davis 2027 las siguientes naciones:

- Perú (3-2 a Paraguay)

- Brasil (3-1 a Suiza)

- Serbia (3-0 a Lituania)

- Dinamarca (3-2 a Bulgaria)

- Australia (3-1 a Polonia)

- Japón (1-3 a Nueva Zelanda)

- Noruega (4-0 a China)

- Países Bajos (4-0 a Colombia)

- Eslovaquia (3-2 a Grecia)

- Hungría (0-4 a Luxemburgo)

- Mónaco (1-3 a Finlandia)

- China Taipéi (3-2 a Suecia)