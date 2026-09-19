El elenco “albiceleste” vence 2-0 a Turquía por los triunfos de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante. La serie se juega en Neuquén.

Argentina está a un paso de acceder a los Qualifiers de Copa Davis 2027

El equipo argentino de Copa Davis, capitaneado por Javier Frana, comenzó este sábado con de la mejor manera la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I y quedó a un punto de asegurarla. En el estadio Ruca Che de Neuquén, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ganaron sus partidos de singles, y así Argentina se puso 2-0 arriba.

Cerúndolo abrió la serie con un triunfo sobre Yanki Erel por 6-0 y 6-4. El número uno del equipo “albiceleste”, 23° del ránking ATP, arrasó en el primer set, aunque el turco mejoró en el segundo. Después, Tirante, 52° del mundo, superó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4 y sostuvo la ventaja para la jornada del domingo.

Este domingo se jugará el partido de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Tuncay Duran y Arda Azkara. Si Argentina gana ese punto, se quedará con la serie. Si no, seguirán los singles, con Cerúndolo ante Alkaya y, de ser necesario, Tirante frente a Erel, aunque los capitanes pueden modificar los cruces.

Lo que está en juego es importante. Argentina cayó 3 a 2 con Corea del Sur en febrero, en la primera ronda de las eliminatorias, y por eso tuvo que jugar el Grupo Mundial I. Un nuevo triunfo le dará un lugar en los Qualifiers 2027 y, además, la serie número 100 de su historia en la competencia.

La serie continuará este domingo desde las 11 con el partido de dobles, con transmisión de TyC Sports y DSports.