Gendarmería secuestró 24 puntas de flecha de pueblos originarios

Los efectivos incautaron elementos de gran valor arqueológico y paleontológico que llevaba un pasajero de ómnibus.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves cuando el personal de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 41 “Comodoro Rivadavia” detuvo la marcha de un transporte de pasajeros para realizar un control de identificación y registro de las personas a bordo.

Durante la inspección, los funcionarios identificaron a un ciudadano mayor de edad y, al revisar su mochila, hallaron 24 puntas de flecha similares a las que utilizaban los pueblos originarios para actividades de caza, junto con una madera fosilizada.

Ante la evidencia, los gendarmes procedieron al secuestro preventivo de los elementos, considerando su posible valor patrimonial, histórico y cultural.

Inmediatamente, se dio intervención al magistrado interviniente, quien dispuso que las piezas fueran entregadas a la Dirección Paleontológica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con sede en Comodoro, para su análisis y resguardo.

ELEMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL

Las puntas de flecha secuestradas presentan características morfológicas que coinciden con las utilizadas por pueblos originarios de la Patagonia en épocas prehispánicas y de contacto, generalmente talladas en piedra y empleadas para la caza de fauna local.

Por su parte, la madera fosilizada podría tratarse de un resto vegetal de gran antigüedad, cuyo estudio permitiría aportar información sobre la composición de los bosques patagónicos en eras geológicas pasadas.

Desde la universidad recibieron los elementos para su clasificación y resguardo, en el marco de la legislación nacional y provincial que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico como bien de dominio público.

Las autoridades no descartan que los elementos secuestrados provengan de algún yacimiento no declarado o que hubieran sido extraídos ilegalmente de su contexto original.

La tenencia y comercialización de piezas arqueológicas y paleontológicas sin la debida autorización constituye una infracción a la Ley Nacional N° 25.743, que protege el patrimonio cultural y natural.

Por el momento, no se informó la identidad del ciudadano involucrado, ni si enfrentará cargos penales, aunque el secuestro de los elementos y su derivación a la universidad marcan el inicio de una investigación para determinar el origen y la legalidad de su tenencia.

Fuente: EQS Noticias