Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson

El actor Gerardo Romano reveló en una entrevista que sufre la enfermedad de Parkinson. "Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano", reconoció en un mano a mano con Chiche Gelblung.

Entrevistado en Crónica TV desde Mar del Plata, donde está haciendo funciones de Un judío común y corriente, Romano manifestó su apoyo a Lali Espósito y llamó la atención de Gelblung por la cantidad de remedios que había en la mesa que tenía a su lado. "Crema de marihuana, para el dolor. Para las encías. Lebocar, para el Parkinson. Para el colesterol. ¿Qué es la vejez? Este montón de remedios en mi mesa", enumeró el actor, desdramatizando la situación.

"¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?", preguntó Chiche, sorprendido por la revelación del actor que en los últimos años encarnó a Antín en El Marginal, uno de los villanos más notables de la televisión argentina. "Sí", admitió Romano, logrando que el periodista le dijese "no se nota" y motivando la respuesta inmediata: "Porque trabajo mucho, y no doy conferencias de prensa diciendo 'tengo Parkinson'. Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo".

"Yo no puedo en la función de hoy parar y decir 'perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito'. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado 3 veces por semana", reforzó Gerardo Romano, dando por cerrado su intervención para hablar de sus problemas de salud.