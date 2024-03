Ghostbusters apocalipsis fantasma

La familia Spengler regresa al lugar donde empezó todo -el icónico parque de bomberos de Nueva York- para formar equipo con los Cazafantasmas originales, quienes desarrollaron un laboratorio de investigación ultra secreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel. El descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, de manera que los nuevos y los viejos Cazafantasmas deben unir sus fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda Edad de Hielo. Este film, al igual que el anterior de la franquicia, cuenta con las participaciones de Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson, protagonistas de las dos entregas originales.

Jason Reitman tenía sólo 6 años cuando su padre, el director Ivan Reitman, le llevó al rodaje de “Los Cazafantasmas”, allá por el año 1984. “Recuerdo estar en la cubierta del edificio donde estaba el piso de Dana”, relata Jason. “Antes de saber lo que era un perro del terror o un equipo de protones, me encontraba observando cómo embadurnaban de crema de afeitar a un actor de doblaje cuando explota el hombre de malvavisco Stay Puft. Volví a casa con un trozo del hombre de malvavisco que conservé en una estantería durante todos mis años escolares”.

El niño creció, entró en el negocio familiar y se convirtió en un cineasta aclamado que fue nominado al Óscar por su dirección en “Juno” y “Up in the Air”. Centrado en las comedias de relaciones personales, especialmente familias, Jason Reitman ha creado una filmografía con una sensibilidad distinta de las cintas que hicieron a su padre famoso. No obstante, en 2021 dirigió “Ghostbusters: El Legado”, película que obtuvo una recaudación mundial de 200 millones de dólares, además de los elogios de la crítica y el júbilo de los fanáticos. Era una historia de los Cazafantasmas de los Reitman, en el que se daba y se recibía el testigo. El joven Reitman dirigió y su padre produjo, creando una película que honraba su legado al mismo tiempo que se sostenía por sí misma y apuntaba hacia el futuro.

Gil Kenan, coguionista de aquel film, sustituye ahora a Jason Reitman como director. “Ha sido un absoluto honor tomar el paquete de protones y ponerme detrás de las cámaras para el siguiente capítulo de la saga de la familia Spengler”, dice. “Ojalá pudiera volver al año 1984, para decirle al chico de la sexta fila del Mann Valley West que algún día iba a dirigir una película de los Cazafantasmas”. En una reciente entrevista, admitió que Jason Reitman y él tienen muchas ideas para que este universo continúe ampliándose: “Nos encantan estos personajes y estaríamos muy contentos si el público estuviera dispuesto a seguir viviendo aventuras con ellos. Si el público se siente así, entonces sabemos cuáles van a ser las próximas historias”.

Género: Fantasía, comedia, acción

Origen: USA

Título original: Ghostbusters: Frozen Empire

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 55 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Gil Kenan

Guión: Gil Kenan, Jason Reitman

Producción: Jason Blumenfeld, Jason Reitman

Música: Dario Marianelli Fotografía: Eric Steelberg

Montaje: Nathan Orloff, Shane Reid

Reparto:

Paul Rudd (Gary Grooberson), Carrie Coon (Callie Spengler), Finn Wolfhard (Trevor Spengler), Mckenna Grace (Phoebe Spengler), Kumail Nanjiani (Nadeem Razmaadi), Patton Oswalt (Dr. Hubert Wartzki), Celeste O'Connor (Lucky Domingo), Logan Kim (Podcast), Bill Murray (Dr. Peter Venkman), Dan Aykroyd (Dr. Raymond Stantz), Ernie Hudson (Dr. Winston Zeddmore), Annie Potts ( Janine Melnitz), William Atherton (Walter Peck), James Acaster (Lars Pinfield).