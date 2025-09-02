Gianni Infantino: "el Mundial Sub 20 promete ser una magnífica edición"

El torneo juvenil volverá a disputarse en Sudamérica y se desarrollará por segunda vez en Chile, desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre.

A menos de un mes del comienzo del Mundial Sub 20, Gianni Infantino, presidente de FIFA, publicó un video para promocionar el torneo que tendrá un nuevo campeón ante la ausencia de Uruguay. La Selección Argentina es la máxima ganadora de la Copa Mundial juvenil con seis títulos, seguido por Brasil (5), Portugal y Serbia, ambos con dos.

“En un mes, el balón comenzará a rodar en Chile, en lo que promete ser una magnífica edición de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Un total de 24 selecciones que han clasificado merecidamente a través de sus exigentes eliminatorias continentales, además del anfitrión, se darán cita en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, con el objetivo de coronar el nuevo campeón mundial juvenil el 19 de octubre", comentó Infantino.

Además, la máxima autoridad del fútbol mundial hizo referencia a las jóvenes promesas del deporte: "tan importante como coronar al sucesor de Uruguay, será ver en acción a los mejores talentos, algo que forma parte de la misión fundamental de la FIFA para desarrollar el fútbol en todo el mundo: 'Creando leyendas'. Espero con ansias el puntapié inicial”.

Directv ofrecerá la mayor cobertura del campeonato a través de las diferentes señales de DSports con algunos partidos exclusivos. Además, todos los encuentros van a estar disponibles en DGO, la plataforma de streaming.

LAS SEDES

Los estadios que albergarán todos los partidos finalmente serán cuatro: el Estadio Nacional (Santiago), El Teniente (Rancagua), el Fiscal (Talca) y el Elías Figueroa Brander (Valparaíso).

Habrá seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final. Y a partir de esa instancia se jugará con formato de playoffs. Además, se jugará el partido para definir el tercer puesto.

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, España y Marruecos.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia.

Grupo F: Noruega, Nigeria, Colombia y Arabia Saudita.