Gimnasia arranca una nueva pretemporada

Bajo la dirección técnica de Pablo Favarel, este lunes a partir de las 10 dará comienzo en el Socios Fundadores una nueva pretemporada de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con miras a la Liga Nacional de Básquet 2025-26, cuyo comienzo está previsto para fines de septiembre.

En ese contexto, el nuevo entrenador del plantel ‘men sana’, de amplia trayectoria internacional, llega en lugar de Martín Villagrán, que tras ocho temporadas seguidas, optó por cambiar de aires e irse a dirigir a Olímpico de La Banda, Santiago del Estero.

El rosarino Favarel -que firmó contrato por dos años- estará acompañado por el marplatense Guido Lombardi, quien será el primer asistente y por el trelewense Gustavo Sapochnik, que sigue en el equipo como segundo asistente.

Además, el cuerpo técnico se completa con el preparador físico Juan Ercoreca, y el utilero Marcelo Guitín, quienes también siguen en la entidad del club chubutense.

En cuanto al equipo, los que continúan son el base Emiliano Toretta, el escolta Marcos Chacón, el alero Martiniano Dato y el pivote salteño Carlos Rivero.

Otro de los jugadores que se le renovó el contrato por una nueva temporada, es el ala pivote venezolano Anyelo Cisneros.

Mientras que los nuevos que llegan son el base chileno Sebastián Carrasco, el escolta bonaerense Federico Grun, el alero santafesino Mauro Cosolito y el colombiano Juan Cárdenas, que vuelve al club luego de jugar en la Liga 2023-2024.

A los que se suman los juveniles Valentino Ayala y José Ignacio Copesky, quienes hicieron la pasada temporada su estreno en el nivel máximo del básquet argentino, como así también el venezolano Jesús Centeno -18 años y 2,05 metros de estatura-, que se suma para jugar la Liga de Desarrollo.