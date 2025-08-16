Argentina juega la Copa Latina en Panamá

Será un cuadrangular amistoso ante los dueños de casa, Uruguay y Brasil como cierre de la puesta a punto para la AmeriCup.

Luego del amistoso en Bologna ante Italia (derrota por 84 a 72), el seleccionado argentino masculino de básquet dejó el Viejo Continente para emprender viaje a Panamá. Allí disputará desde este domingo hasta el martes la Copa Latina, un cuadrangular amistoso ante los locales, Uruguay y Brasil como cierre de la puesta a punto para la AmeriCup 2025.

El entrenador Pablo Prigioni cuenta con 14 jugadores a disposición para estos tres últimos encuentros de preparación, luego de los cuales deberá definir la lista de 12 para afrontar el máximo certamen continental en Nicaragua (22 al 31 de agosto).

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, el viernes 22 de agosto a las 18:40. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10) cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40). La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

RESULTADOS ANTERIORES

• Victoria vs Portugal 84 a 70

• Victoria vs Sudán del Sur 84 a 65

• Derrota vs Costa de Marfil 86 a 82

• Victoria vs Angola 93 a 87

• Victoria vs Angola 79 a 73

• Derrota vs Italia 84 a 72

PROXIMOS PARTIDOS

• 17 de agosto a las 22:00 | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 18 de agosto a las 20:30 | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 19 de agosto a las 20:30 | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

JUGADORES CONVOCADOS

•Aaliya, Lee – UCAM Murcia, España

•Bocca, Juan – Fibwi Palma, España

•Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

•Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina

•Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

•Caffaro, Francisco – Boca Juniors, Argentina

•Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

•Fernández, Juan - Básquet Girona, España

•Lugarini, Bautista – Cantabria, España

•Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

•Negrete, Alex – Flamengo, Brasil

•Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

•Vaulet, Juan Pablo - Estudiantes, España

•Vildoza, José – Básquet Girona, España