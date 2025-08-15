Argentina empezó con autoridad su camino en el 3x3 Panamericano

El 3x3 argentino tuvo un arranque ideal en Asunción. En la jornada inaugural para el básquet en los Juegos Panamericanos Junior, tanto el equipo femenino como el masculino sumaron sus primeros triunfos, mostrando solidez defensiva, efectividad y carácter para resolver partidos exigentes.

La jornada comenzó con la presentación de la Selección Femenina, que superó a Costa Rica por 17-13. El inicio favoreció al conjunto centroamericano, que tomó la delantera con un parcial de 5-1. Sin embargo, la reacción argentina no se hizo esperar: ajustó su defensa -su sello distintivo- y encadenó un parcial de 13-1 que dio vuelta el marcador.

Federica Laganá fue clave para conducir la remontada, mientras que Delfina Gentinetta marcó diferencias con su potencia en la zona pintada.

Argentina cerró el encuentro con un 48% en tiros de campo, 56% en lanzamientos de un punto, 29% en tiros de dos puntos y 100% desde la línea de libres. Gentinetta, con 7 tantos, fue la máxima anotadora, seguida por Laganá (4), Violeta Maggi y Georgina Buzzetti (3 cada una).

En segundo turno, el equipo masculino también celebró. Con una propuesta intensa desde el salto inicial, venció a República Dominicana por 21-10. La defensa asfixiante y la verticalidad ofensiva marcaron el desarrollo del juego, que se mantuvo friccionado, pero siempre con el control albiceleste. Argentina no bajó el ritmo y amplió la ventaja hasta el cierre.

Gerónimo Mazzuchelli fue el goleador con 8 puntos, acompañado por Martín Molina Flores (5), Juan Cruz Frontera y Alejo Maggi (4 cada uno). El equipo cerró con un 50% de efectividad en tiros de campo (10/20), 60% en tiros de un punto, 40% en tiros de dos puntos y 70% desde la línea.

Con estos resultados, ambas selecciones argentinas comienzan la competencia con confianza y buscarán sostener el nivel en sus próximos compromisos.

Fixture – Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025

Femenino (Grupo B)

• Victoria vs Costa Rica 17-13

• Sábado 16/8: vs Ecuador (10:30)

• Domingo 17/8: semifinales

Masculino (Grupo B)

• Victoria vs República Dominicana 21-10

• Sábado 16/8: vs El Salvador (11:30)

• Domingo 17/8: semifinales