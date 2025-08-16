El básquet disputó una nueva fecha en categorías formativas

La acción tuvo lugar en el gimnasio del Club Petroquímica y en Federación Deportiva. Este domingo habrá actividad en ambos escenarios de juego.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputó este viernes, en dos escenarios de juego, una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura 2025 y en este caso vieron acción las categorías formativas.

En ese contexto, la actividad tuvo lugar en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, donde Náutico Rada Tilly ‘Amarillo’ visitó a Petroquímica, donde la visita sumó tres triunfos y uno fue del local. Mientras que en el gimnasio Diego Simón, hubo duelos entre La Fede Deportiva “Bordó” y La Fede Deportiva “Blanco”, con sendas victorias para el primer equipo.

Este domingo, mientras tanto, volverán a ver actividad tanto en Kilómetro 8 como en el barrio General Mosconi.

…………………

Programa

VIERNES 15

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 0 / Náutico Rada Tilly "Negro" 20 (U-15 amistoso).

- Petroquímica 20 / Náutico Rada Tilly "Negro" 0 (U-11).

- Petroquímica 21 / Náutico Rada Tilly "Negro" 96 (U-13).

- Petroquímica 39 / Náutico Rada Tilly "Negro" 64 (U-17).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva "Bordó" 109 / La Fede Deportiva "Blanco" 13 (U-13).

- La Fede Deportiva "Bordó" 67 / La Fede Deportiva "Blanco" 32 (U-17).

DOMINGO 17

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

15:30 U-15 Femenino: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Enzo Cárcamo.

17:00 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Enzo Cárcamo y Guillermo Fernández Stepa.

18:30 U-17: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

16:00 U-15 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.

17:30 U-17 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.

Foto: Basquet Nautico Rada Tilly.