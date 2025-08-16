Argentina está en las semifinales masculinas del 3x3 en Asunción

Se mantiene invicto y se aseguró un lugar entre los cuatro mejores, mientras que el femenino luchará por el quinto puesto tras caer en cuartos de final.

Las selecciones argentinas de 3x3 vivieron una jornada intensa en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Con saldo dispar, el equipo masculino brilló con dos triunfos y avanzó a semifinales, en tanto que el femenino no pudo en sus compromisos y ahora buscará el quinto lugar.

En la rama femenina, el primer desafío fue ante Ecuador por el cierre de la fase de grupos. Allí, las dirigidas por Leandro Tesido cayeron 13-11 en un partido ajustado. Georgina Buzzetti lideró con 6 puntos, seguida por Delfina Gentinetta (3) y Violeta Maggi (2). De todos modos, el equipo nacional consiguió la clasificación a cuartos de final.

Ya en esa instancia, el rival fue Paraguay. El encuentro resultó de alto vuelo y muy disputado, pero finalmente Argentina cayó 17-15. Gentinetta y Buzzetti sumaron 7 unidades cada una y Maggi completó con 1 punto. El elenco albiceleste registró 40% en tiros de campo, 50% en simples, 31% en dobles y 33% en libres. Ahora buscarán cerrar el torneo en el quinto puesto.

Por su parte, el masculino protagonizó una doble jornada ideal. Primero superó con amplitud a El Salvador por 21-4 en el cierre de la fase de grupos. Juan Cruz Frontera fue el máximo anotador con 8 puntos, acompañado por Martín Molina Flores y Alejo Maggi (5 cada uno) y Santino Mazzuchelli (3).

En cuartos de final, Argentina volvió a mostrar solidez y venció a Islas Caimán por 21-10. Mazzuchelli y Frontera encabezaron el goleo con 7 unidades, mientras que Molina aportó 4 y Maggi 3. El conjunto dirigido por Luciano Santín cerró con un 46% en tiros de campo, 52% en simples, 30% en dobles y 33% en libres.

Con esta actuación, el equipo masculino se metió entre los cuatro mejores del torneo y este domingo enfrentará a Ecuador en semifinales, desde las 13:30.