Gimnasia busca llenar el Socios este domingo

Recibirá al líder Ferro Carril Oeste por la primera fecha de la segunda rueda de la Liga Nacional de Básquet. El partido está previsto para las 20.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo, desde las 20, a Ferro Carril Oeste en el estadio Socios Fundadores, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. El conjunto patagónico afrontará un compromiso exigente ante uno de los protagonistas del certamen.

El equipo dirigido por Pablo Favarel llega tras un buen inicio de año en condición de visitante, donde consiguió dos triunfos en tres presentaciones. En la gira, Gimnasia se impuso ante Platense por 84 a 72 y frente a Obras Basket por 79 a 72, con buenas actuaciones del ala pívot venezolano Anyelo Cisneros.

Por su parte, Ferro lidera la fase regular de la Liga Nacional y se presenta como uno de los equipos más sólidos del torneo. El encuentro del domingo será además el último en disputarse con los valores de entradas vigentes desde el inicio de la temporada, ya que a partir del próximo compromiso del día 27 como local ante Independiente de Oliva, se aplicará una actualización en los precios.