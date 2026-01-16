San Lorenzo le dio a Ferro una paliza

San Lorenzo derrotó como local al puntero Ferro Carril Oeste -próximo rival de Gimnasia de Comodoro Rivadavia- por 96-69 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Con equipo completo por primera vez en la temporada y el regreso de Kevin Hernández, San Lorenzo salió dispuesto a llevarse puesto a Ferro, gracias a una gran distribución de Lucas Pérez, Cristian Cardo e Ignacio Bednarek. Por otro lado, Ferro se mostró impreciso y sufrió pérdidas que le daban espacios al Ciclón para que aproveche la velocidad que lo caracteriza. Rápidamente, los conducidos por Sebastián Burtin sacaron su primera gran ventaja (24-11).

El segundo cuarto, con la misma dinámica que en el primero, la defensa del CASLA volvió a dominar a Ferro que intentó Bettiga en la zona pintada y Martínez desde el perímetro. No obstante, el Ciclón dominó y se fue al vestuario ganando 51-37”, informó Prensa San Lorenzo.

La segunda mitad de juego comenzó imprecisa para ambos equipos. Sin embargo, fue San Lorenzo quien rompió el cero y metió un parcial de 6-0 (57-37), donde estiró aún más la diferencia en el tanteador. Selem Safar, convirtiéndose de a poco en protagonista del juego, fue una de las piezas fundamentales para brindarle mayor tranquilidad al equipo. A pesar de eso, fue Ferro quien promediando el tercer chico se acercó gracias a Torresi y a Lezcano, que empezó a aprovechar las ventajas que tuvo y volvió a meterse en juego, achicando la diferencia a 11 (63-52). Pero sobre el final el CASLA ajustó la defensa, volvió a estar preciso con Rutenberg y entró a los últimos 10 minutos de juego ganando 75-58.

Los últimos 10 minutos de juego, con el Ciclón aprovechando la ventaja y cerrando bien la defensa para complicar a la visita. Con inteligencia y oficio, San Lorenzo manejó el cierre del juego sin apurarse. Movió la pelota, eligió bien cada ofensiva y sostuvo la intensidad defensiva para no dejar reaccionar a Ferro. Con el aporte de todo el plantel, el Ciclón terminó de sellar una victoria sólida, que le permite recuperar sensaciones y ganar confianza.