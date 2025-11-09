El local derrotó con autoridad al elenco correntino festejando así su cuarta victoria de la temporada. Ahora está 12º en la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia no le dio chances a Regatas y lo aplastó 101-70

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia aplastó este domingo de local a Regatas Corrientes por 101-70, y de ese modo festejó su cuarta victoria en la temporada de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, contó con el arbitraje de Oscar Brítez, Alberto Ponzo y Raúl Lorenzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-20, 56-35 y 79-54.

Gimnasia arrancó el partido con un parcial de 11-0, con un triple del capitán Mauro Cosolito, una volcada de Alahjan Banks, y sendos triples de Anyelo Cisneros y Emiliano Toretta.

Por esa razón, se vino el primer pedido de tiempo muerto por parte del DT del elenco visitante, Juan Manuel Varas.

Tras ese minuto, Regatas reaccionó, metió un parcial de 8-0, y con anotaciones del pivote Luis Santos, Andrés Jaime -que había ingresado por Nicolás Aguirre- e Iván Gramajo, dejó el marcador 11-8, por lo que esta vez, el que pidió minuto fue Pablo Favarel, técnico del elenco dueño de casa.

En la reposición, Gimnasia otra vez castigó el aro, y con canastas Bryan Carabalí -un libre y un doble-, más una volcada de Cisneros, el “Verde” se alejó 17-8, y otra vez, Varas, tuvo que pedir minuto.

Minutos después, un par de triples de Fabián Ramírez Barrios, dejó el partido 17-14, pero Cisneros, otra vez anotando de dos, Juan Cárdenas y Dato, volvieron a distanciar al local, y a poco del final, Chiarini marcó de dos para dejar el partido 23-20, y así se fue el primer cuarto de juego.

En el segundo segmento, hubo un buen trabajo de Carlos Rivero en la pintura, Dato siguió lastimando, hasta que a los 6’15” se vino otro minuto desde el banco visitante, porque la diferencia ya era de 13 (37-24).

La visita se sostenía a través de Santos, mientras que en el local, todos la metían, y eso con el correr de los minutos lo sintió y mucho Regatas.

Gimnasia se fue a los vestuarios arriba por 21 (56-35), porque hasta ese momento, su básquet era en modo demoledor.

Defendió, tuvo buena puntería y por eso, lentamente comenzó a sacar importantes diferencias en el marcador.

Tras el descanso largo, la historia siguió siendo la misma. Gimnasia continuó desplegando su gran juego, la puntería seguía intacta y por esa razón, al término del tercer cuarto, el partido quedó con marcador de 79-54, resultado tranquilizador para el local y que tenía que remarla y mucho Regatas para dar vuelta un partido que se le complicó a partir del segundo cuarto.

En el último cuarto, Gimnasia no paró, siguió anotando, marcando y terminó festejando un aplastante triunfo, que le permite tener ahora récord de 4 victorias y 5 derrotas, y ubicarse en el 12º puesto de la tabla.

Dentro de un goleo parejo, y un juego colectivo, se destacaron Toretta, goleador del partido con 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, con 5-9 en tiros de tres puntos.

El base santafesino estuvo muy bien acompañado por Marcos Chacón (15 unidades, 5 rebotes y 4 pases gol), Juan Cárdenas (13 tantos y 8 rebotes), Cosolito (12 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias) y Cisneros (11 unidades).

Además, Dato aportó 10 puntos, mientras que el pivote Bryan Caraballi, hizo valer sus 2,15 metros de estatura, con 6 puntos, 6 rebotes y 3 tapas.

Por el lado de la visita, que prematuramente se quedó sin el “Penka” Aguirre por lesión, el mejor fue Jaime con 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, mientras que el ala pivote Ramírez Barrios aportó 13 unidades y tomó 6 rebotes.

Tras este partido, Gimnasia, que sigue sin Federico Grun y Sebastián Carrasco y que representó el debut del juvenil del club Natalio Santacroce -entró y clavó un triple muy festejado por la gente-, descansará, y se pondrá a trabajar de nuevo con miras a su segunda gira en la temporada.

En esta ocasión, deberá ir a provincia de Buenos Aires, para medirse con Racing de Chivilcoy, Argentino de Junín y cerrar en el barrio porteño de Caballito ante el líder Ferro Carril Oeste, el invicto que tiene la competencia.

…………………

Síntesis

Gimnasia 101 / Regatas Corrientes 70

Gimnasia (23+33+23-22): Emiliano Toretta 19, Alahjan Banks 2, Mauro Cosolito 12, Anyelo Cisneros 11 y Bryan Carabalí 6 (fi); Martiniano Dato 10, Carlos Rivero 8, Juan Cárdenas 13, Marcos Chacón 15, Jesús Centeno 0, José Ignacio Copesky 2 y Natalio Santacroce 3. DT: Pablo Favarel.

Regatas (20+15+19+16): Nicolás Aguirre (L) 0, Juan Pablo Corbalán 2, Iván Gramajo 9, Fabián Ramírez Barrios 13 y Luis Santos 10 (fi); Tayavek Gallizzi 6, Andrés Jaime 18, Mateo Chiarini 6, Sebastián Lugo 2, Juan Ignacio Larraza 2, Ignacio Ortega 2 y Francisco Ferraro 0. DT: Juan Manuel Varas.

Parciales: 23-20, 56-35 y 79-54.

Arbitros: Oscar Brítez, Alberto Ponzo y Raúl Lorenzo.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.