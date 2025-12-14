Recibe este domingo a Oberá de Misiones por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El partido arranca a las 20.

Gimnasia va por su octava victoria en la temporada

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, 10º en las posiciones, recibirá este domingo al cuarto Oberá de Misiones por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 20, y tendrá el arbitraje de Oscar Britez, Alejandro Zanabone y Silvio Guzmán.

El elenco, que conduce el rosarino Pablo Favarel, viene de obtener un sólido triunfo de local ante Peñarol de Mar del Plata, a quien aplastó por 93-67, triunfo que le permite ahora tener récord positivo de 7 triunfos y 6 caídas.

Por su parte, Oberá, equipo que dirige Fabio Demti, viene de derrotar de local a Instituto de Córdoba 65-59 y de esa manera, elevó su récord a 7 éxitos y 4 derrotas.

Como lo hizo en el anterior juego ante el “Milrayitas” quien le ganó con total autoridad, Gimnasia buscará hacerse fuerte en el Socios.

Emiliano Toretta, Alahjan Banks, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí, fue la última formación que arrancó en el partido ante Peñarol.

Mientras que Martiniano Dato, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Federico Grun, Juan Cárdenas y Jesús Centeno, integraron el banco de relevos.

La visita, mientras tanto, podría salir con Bruno Sansimoni, Agustín Brocal, Santiago Barrales, Daviyon Draper y William Vorhees.

El banco de sustitutos estaría integrado por: Pedro Ianguas, Alejo Azpilicueta, Lucas Andújar, Nicolás Quiroga, Nahuel Costa, José Herrera y Drazen Sinogoj.

Luego de este partido, Gimnasia cerrará el año también de local cuando reciba a Quimsa de Santiago del Estero. Ese partido se jugará el jueves 18 de este mes, desde las 20:30.

ANTES VAN LOS PIBES

Mientras tanto, desde las 16, se jugará el partido por una nueva jornada de la Liga Próximo. El elenco, que conduce el trelewense Gustavo Sapochnik, viene de ganarle a Peñarol por 71-58, mientras que el conjunto misionero cayó de local frente a “La Gloria” por 71-64.

Luego de 13 presentaciones, Gimnasia marcha séptimo con ocho victorias y cinco derrotas, mientras que Oberá figura 13º en la tabla con 4 éxitos y 7 caídas, destacando que tiene dos partidos menos que el “Verde”.