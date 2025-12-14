Gimnasia no pudo con el duro Oberá

Perdió de local 80-87 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Marcos Chacón, del dueño de casa, fue el goleador del juego con 29 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de local ante Oberá de Misiones por 80-87 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Oscar Britez, Alejandro Zanabone y Silvio Guzmán, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 18-24, 41-43 y 67-65.

La visita se fue de Comodoro con un gran triunfo en un partido que fue parejo de principio a fin, y que lo supo resolver en los últimos minutos.

En el comienzo del juego, Oberá logró sacar una ventaja de seis puntos (8-14) a través del aporte ofensivo de Bruno Sansimoni y Agustín Brocal, pese a los intentos por parte de GImnasia con el ingreso de Sebastián Carrasco y los triples de Mauro Cosolito, el cuarto cerró 18-24 para la visita.

En el segundo período, el local logró igualar el marcador (26-26) con buenas acciones ofensivas por parte de Marcos Chacón. A partir de ahí, el encuentro fue de ida y vuelta por ambos equipos, donde en los últimos minutos del cuarto el conjunto misionero sacó una ventaja para irse al descanso arriba 43-41.

En la segunda parte, el “Celeste” en los primeros minutos tomó una ventaja de ocho puntos (53-61) gracias a los triples de Brocal y Santiago Barrales, pero el “Verde” faltando tres minutos, igualó con los aportes de Chacón, Anyelo Cisneros y Emiliano Toretta (61-61), pese a los intentos de la visita, el tercer cuarto finalizó 67-65 para Gimnasia.

En el último período, el conjunto patagónico sacó una ventaja de seis puntos (73-67) con Chacón desde la línea de tres. En los minutos finales del encuentro, Oberá con William Vorhees a la cabeza de las ofensivas, se llevó el encuentro por 87-80.

En el ganador se destacaron Vorhees, quien fue goleador de su equipo con 25 puntos y una tapa, mientras que Brocal lo secundó con 22 tantos, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos.

También fueron importantes para la visita los aportes del base Sansimoni (14 unidades, 5 rebotes y 4 asistencias), mientras que Daviyon Dreper colaboró con 11 puntos y bajó 11 rebotes.

Por el lado de Gimnasia, su mejor vía de gol resultó el cubano Chacón, máximo anotador del juego, con 29 puntos, con seis triples sobre ocho intentos, 3 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos. Mientras que el base Toretta marcó 10 unidades, con 3 rebotes y 4 pases gol.

Luego de este partido, Gimnasia cerrará el año también de local cuando reciba a Quimsa de Santiago del Estero. El encuentro se jugará este jueves a partir de las 20:30.

Síntesis

Gimnasia 80 / Oberá 87

Gimnasia (18+23+26+13): Emiliano Toretta 10, Alahjan Banks 2, Mauro Cosolito 9, Anyelo Cisneros 9 y Bryan Carabalí 5 (fi); Martiniano Dato 2, Sebastián Carrasco 3, Juan Cárdenas 4, Carlos Rivero (x) 7, Marcos Chacón 29 y Federico Grun 0. DT: Pablo Favarel.

Oberá (24+19+22+22): Bruno Sansimoni 14, Agustín Brocal 22, Santiago Barrales 3, Daviyon Dreper 11 y William Vorhees 25 (fi); Lucas Andujar 3, Pedro Ianguas 4 y Alejo Azpilicueta 5. DT: Fabio Demti.

Parciales: 18-24, 41-43 y 67-65.

Arbitros: Oscar Britez, Alejandro Zanabone y Silvio Guzmán.

Estadio: Socios Fundadores.