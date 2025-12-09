Ferro sigue en la punta y subieron La Unión y Obras

El certamen se reanudó tras el parate por la ventana de las eliminatorias al Mundial 2027 y no hubo cambios en la cima que ostenta el “Verdolaga”, que además se consagró campeón de la Liga Sudamericana.

La Liga Nacional 2025-2026 volvió al ruedo esta semana, después del parate por las eliminatorias al Mundial 2027 en donde la Selección Argentina logró dos triunfos ante Cuba, con 10 partidos y sin cambios en la cima de las posiciones porque Ferro, en su única presentación, doblegó a Unión de Santa Fe 98 a 86 y quedó con un récord de 10-1.

El “Verdolaga”, además, trasladó su excelente presente a la Liga Sudamericana, donde se consagró campeón al superar en la definición a Regatas Corrientes 85 a 68 en Asunción, Paraguay, y volvió a lograr un título internacional después de varios años de sequía. El conjunto de Federico Fernández, así, se afianza como uno de los grandes candidatos en el plano doméstico, más allá de que el certamen todavía transita la primera rueda del fixture.

Otro conjunto de gran presente es La Unión de Formosa, que escaló hasta el segundo lugar con una alegría vs. Instituto de Córdoba 82 a 58. Los formoseños quedaron con una marca de 9-4 y tienen por detrás a Obras. El Tachero se impuso a Peñarol de Mar del Plata como local 95 a 86 y acumula 8 victorias y cuatro caídas.

El otro club que levantó vuelo fue Oberá y se posiciona cuarto con 7-4 después de su triunfo sobre la Gloria 65 a 59. La derrota le costó el cargo de entrenador a Diego Vadell y el último subcampeón de La Liga Nacional contrató a Sebastián González.

Resultados de la semana 10 de La Liga Nacional 2025-26

Atenas 48-78 Independiente de Oliva.

La Unión 82-58 Instituto.

Ferro 98-86 Unión.

San Lorenzo 80-75 Unión.

Oberá 65-59 Instituto.

Gimnasia 93-67 Peñarol.

Boca Juniors 116-83 Argentino.

Platense 86-84 Independiente de Oliva.

Obras 95-86 Peñarol.

San Lorenzo 88-52 Argentino.

Quinteto ideal – Semana 10

Franco Balbi - Unión (0-2) 24,5 puntos, 6,0 rebotes y 3,5 recuperos.

Eric Flor - Platense (1-0) 31 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias.

Tyler Sabin - Obras Basket (1-0) 31 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

Facundo Rutenberg - San Lorenzo (1-0) 24 puntos, 12 rebotes y 41 de valoración.

Francisco Cáffaro - Boca (1-0) 20 puntos, 4 rebotes y 25 valoración.

Fixture

Martes 9/12 – 21.00 | Unión vs Independiente.

Miércoles 10/12 – 21.00 | Regatas vs Platense.

Miércoles 10/12 – 22.10 | Peñarol vs Olímpico.

Viernes 12/12 – 20.05 | Ferro vs Olímpico.

Viernes 12/12 – 21.00 | Racing vs La Unión.

Viernes 12/12 – 21.30 | San Martín vs. Platense.

Sábado 13/12 – 11.30 | Peñarol vs Atenas.

Domingo 14/12 – 20.00 | Gimnasia vs Oberá.

Domingo 14/12 – 20.30 | Argentino vs La Unión.

Lunes 15/12 – 20.30 | Platense vs Atenas.