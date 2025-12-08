El plantel regresó este lunes a los entrenamientos con miras al juego del domingo a las 20 en el Socios Fundadores por la Liga Nacional.

Gimnasia volvió a las prácticas para el partido frente a Oberá

Con la presencia de todos sus jugadores, el plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó este lunes a los entrenamientos, ya con miras al partido del domingo, como local, ante Oberá de Misiones, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana en el Socios Fundadores, y volverá hacerlo esta misma tarde, a partir de las 19.

Es decir que entrenaron Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Alahjan Banks, Mauro Cosolito, Bryan Carabalí, Juan Cárdenas, Sebastián Carrasco, Federico Grun, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, José Ignacio Copesky y Natalio Santacroce.

Gimnasia viene de obtener un sólido triunfo como local ante Peñarol de Mar del Plata por 93-67, victoria que le permitió recuperarse de la derrota sufrida en Caballito ante el líder Ferro Carril Oeste -y flamante campeón de la Liga Sudamericana-, y ahora se ubica en la novena posición, con siete victorias y seis derrotas en 13 presentaciones en lo que va de la fase regular.

El partido del domingo ante Oberá, que se encuentra cuarto en la tabla con 7 éxitos y 4 caídas, se jugará a partir de las 20.

El mismo día, pero a partir de las 16, se disputará el partido por la Liga Próximo, en donde el “Verde” irá por otra victoria para seguir entre los ocho mejores de la competencia.

Gimnasia ocupa el séptimo puesto con 8 triunfos y 5 derrotas, mientras que el elenco misionero, marcha en la 13ª posición con balance de 4-7.

Foto: Prensa Gimnasia (archivo).