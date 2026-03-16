Gimnasia y Náutico Rada Tilly ganaron en Primera Femenino

El “Verde” venció 75-48 a Municipal Pueyrredón, y el “Aurinegro” superó a La Fede 36-29, en la 1ª fecha del Apertura de básquet. También se jugó por la Liga Próximo, en la rama masculina.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputó el fin de semana la primera fecha del torneo Apertura 2026 de Primera Femenino, como así también dio comienzo la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa de la categoría Liga Próximo Masculino (U21).

En Femenino, Gimnasia y Esgrima derrotó en el gimnasio Diego Simón de kilómetro 3 a Escuela Municipal Pueyrredón por 75-48, mientras que Náutico Rada Tilly, venció de local a La Fede Deportiva por 36 a 29.

Por su parte, por la Liga Próximo, Comisión de Actividades Infantiles derrotó 72-45 a Pueyrredón, La Fede se impuso 83-61 ante Petroquímica y Gimnasia “Verde” le ganó holgadamente a su par de Gimnasia “Blanco” por 99 a 29.

Esos tres juegos se disputaron el último sábado, teniendo como escenarios a la sede de la CAI, Cemento Comodoro de Kilómetro 8 y Socios Fundadores.

El domingo, mientras tanto, Gimnasia “Verde” venció 86-72 a Petroquímica, Náutico superó a Pueyrredón 106-32, mientras que la CAI le ganó a Gimnasia “Blanco” por 102 a 74.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el fin de semana por el torneo Apertura, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

Panorama

SABADO 14

En Comisión de Actividades Infantiles

- Escuela Municipal Pueyrredón 45 / CAI 72 (Liga Próximo).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 61 / La Fede Deportiva 83 (Liga Próximo).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia “Blanco” 29 / Gimnasia “Verde” 99 (Liga Próximo).

DOMINGO 15

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Escuela Municipal Pueyrredón 48 / Gimnasia y Esgrima 75 (Primera Femenino).

- Gimnasia “Verde” 86 / Petroquímica 72 (Liga Próximo).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 36 / La Fede Deportiva 29 (Primera Femenino).

- Náutico Rada Tilly 106 / Escuela Municipal Pueyrredón 32 (Liga Próximo).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 102 / Gimnasia “Blanco” 74 (Liga Próximo).