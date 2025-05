Giro en la desaparición de Emanuel Centeno: Investigan un homicidio

En declaraciones radiales, el ministro Iturrioz detalló que la causa ha pasado a la órbita de la Oficina de Investigaciones, con un fiscal a cargo de las diligencias. "Ahora la causa está en manos de la Oficina de Investigaciones, con un fiscal a cargo", afirmó el funcionario, dejando entrever la gravedad de los nuevos elementos recabados.

Iturrioz explicó que diversos indicios apuntan a que la ausencia de Emanuel no fue voluntaria, sino que podría haber sido víctima de un acto de violencia. Si bien no reveló detalles específicos para no entorpecer la investigación, enfatizó que se han reunido pruebas que fundamentan este cambio de carátula.

El ministro aseguró que el gobierno provincial ha puesto a disposición todos los recursos necesarios para esclarecer el caso, incluyendo la colaboración de fuerzas federales. "La familia está conforme con el accionar hasta el momento", añadió Iturrioz, reconociendo el dolor y la incertidumbre que atraviesan los allegados de Emanuel.

La desaparición del joven ha generado una profunda conmoción en la comunidad de Gaiman y ha trascendido a nivel nacional. "Hay elementos que nos llevan a cambiar la orientación de la investigación, pero esos datos están en manos del fiscal", concluyó Iturrioz, dejando entrever que la investigación avanza con nuevas pistas que podrían ser cruciales para determinar el destino de Emanuel Centeno.