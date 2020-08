"Gobernar no es solo pagar sueldos"

“Gobernar también es dar trabajo, es crear condiciones para nuevas inversiones privadas. Pero cuando decimos todo esto somos tratados como miserables o desestabilizadores”, enfatizó la legisladora oriunda de Puerto Madryn.

“Si no hay plan, escuchemos a quienes tienen uno porque hay personas que lo tienen para sacar adelante a esta Provincia, y pido que sean escuchadas”, insistió.

“Este Gobierno no escucha, no escucha a sus intendentes porque cuando hay un conflicto en una ciudad y lo llaman, no son atendidos”, reprochó.

“Este fin de semana hemos asistido con asombro a un twitt de una diputada nacional, evidentemente redactado en alguna oficina por acá cerca, una diputada que no ha bajado nunca a la Provincia. Invito a los funcionarios nacionales a conocer la realidad chubutense de primera mano, sabemos que estamos en época de pandemia, que es difícil, pero hay otras formas de comunicarse y saber lo que está ocurriendo acá”, dijo en clara alusión a la legisladora nacional Cecilia Moreau, que implicó al vicegobernador Ricardo Sastre en el intento de suspensión del intendente de El Hoyo, Pol Huisman.

“No nos van a intimidar con operetas armadas, a mí en lo personal, o con funcionarios asesores que se hacen presente en esta sala y que debieran tener otro rol específico”, añadió.