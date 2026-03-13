Gobierno y gremios de auxiliares homologaron acuerdos

Se realizó una audiencia en Rawson durante la cual el Ejecutivo acercó una oferta de actualización salarial para marzo y avances administrativos vinculados a recategorizaciones, pases a planta y adecuación normativa para el personal auxiliar.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, participó de una nueva audiencia de la mesa de negociación salarial con los gremios que representan a los auxiliares de la educación de la provincia.

El encuentro se desarrolló este jueves en Rawson y contó con la presencia - en representación del Ejecutivo provincial- del ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el subsecretario de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía, Carlos Tapia; el subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares del Ministerio de Educación, Leandro Espinosa; y el director general de Asuntos Legales, José Pendón. Por la parte gremial, se hicieron presentes representantes sindicales de UPCN y ATE.

Propuesta salarial para marzo

Durante la reunión, el Gobierno provincial presentó una propuesta que contempla un incremento para el mes de marzo de 2026 sobre el básico testigo o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional publicado por el INDEC para febrero, aplicándose el valor que resulte mayor.

La propuesta incluye además la incorporación de una de las ocho cuotas del Código 1287 al básico testigo, junto con la presentación de un cronograma progresivo para su integración total al salario básico.

En el caso de los trabajadores que prestan servicios bajo modalidad de monotributo, el Ejecutivo propuso también un incremento en la contraprestación mensual.

Durante su intervención, el ministro de Educación, José Luis Punta, destacó la importancia de sostener el ámbito de diálogo paritario para abordar las condiciones laborales del sector. “Este espacio de diálogo es fundamental para construir acuerdos y continuar fortaleciendo el sistema educativo. La paritaria es el ámbito para seguir dialogando y avanzar en acuerdos”, señaló.

Avances administrativos y próximos encuentros

En el marco de la audiencia también se informó la finalización del trámite ministerial de los expedientes vinculados a recategorizaciones, cambios de agrupamiento y pases a planta permanente de personal auxiliar.

En particular, se comunicó la conclusión de los expedientes Nº 3305/25 y 3306/25, que contemplan recategorizaciones y cambios de agrupamiento para 449 agentes, así como el pase a planta permanente y recategorizaciones de otros 772 trabajadores. Según se informó durante la reunión, los procesos administrativos se encuentran en etapa final y se prevé su carga durante abril para impactar en los haberes de mayo de 2026.

Asimismo, el Ministerio de Educación ratificó el compromiso de modificar durante el mes en curso la Resolución Nº 45/18, normativa que regula las funciones de los agentes que se desempeñan como Auxiliares de Apoyo a la Inclusión (AAI). La actualización permitirá encuadrar a este personal dentro de la figura de Auxiliares Infantiles Juveniles (AIJ), incorporándolos al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 11/13 y garantizando estabilidad laboral en el sistema.

Durante el encuentro, las organizaciones sindicales solicitaron un cuarto intermedio para analizar la propuesta salarial presentada. Además, manifestaron su aceptación respecto de los avances administrativos vinculados a los expedientes de recategorización y pase a planta, al tiempo que plantearon la necesidad de continuar las negociaciones salariales.

La reunión concluyó con el compromiso de fijar una nueva audiencia paritaria hacia fines de marzo o comienzos de abril, además de la convocatoria a una mesa técnica prevista para la primera quincena de abril, con el objetivo de continuar abordando distintos aspectos vinculados a las condiciones laborales del sector.