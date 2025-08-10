Goleó la CAI, perdió Huracán y Diadema-USMA fue empate

El ‘Azzurro’ se impuso 5-0 ante Ameghino en uno de los partidos que completó la 9ª fecha del Apertura A. El ‘Goblo’ perdió 2-1 ante Sarmiento y en Kilómetro 27 terminaron en cero.

Con tres partidos, este domingo se completó la 19ª fecha del torneo Apertura ‘A’ que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El líder Comisión de Actividades Infantiles (45) volvió a sacarle cuatro puntos de ventaja a su escolta Jorge Newbery (41).

Esta vez, el elenco ‘azzurro’ goleó de visitante -en cancha del Club Ferrocarril del Estado- por 5-0 a Florentino Ameghino.

En el primer tiempo, la CAI ganaba 2-0 con tantos de Facundo Vilte (4’) y de Matías Avila (32’).

En el complemento, el elenco de Nicolás Segura y Andrés Silvera, liquidó la historia con dos goles de Lucas Palma (6’ y 10’) y uno de Mateo Bustos (7’).

De ese modo, la CAI, que tuvo el debut del santacruceño Bautista Vilte, juvenil de 16 años, se afirma en el campeonato y a falta de tres fechas le lleva cuatro puntos al ‘Lobo’, que marcha segundo en la tabla.

Por su parte, el Deportivo Sarmiento se fue del ‘César Muñoz’ con un resonante éxito frente a Huracán a quien le ganó por 2-1.

El ‘Globo’ había comenzado ganando con un tanto de Rodrigo Ledesma, pero el ‘Depo’ dio vuelta la historia y con goles de Tomás Fuente y Jonatan Ojeda, se quedó con el triunfo en barrio Industrial.

Y en Kilómetro 27, Argentinos Diadema y Unión San Martín Azcuénaga no pudieron con el cero.

De ese modo, se completó la 19ª fecha, jornada que se inició el 2 de agosto con la victoria del escolta Newbery sobre Próspero Palazzo por 3-1.

Y siguió este sábado con la goleada de Petroquímica sobre el colista Tiro Federal 5-1 y el empate entre General Saavedra y Laprida que terminó 3-3.

……………

Panorama de la 19ª fecha

SABADO 2

- Jorge Newbery 3 / Próspero Palazzo 1.

SABADO 9

- Petroquímica 5 / Tiro Federal 1.

- General Saavedra 3 / Laprida 3.

DOMINGO 10

- Huracán 1 / Deportivo Sarmiento 2.

- Argentinos Diadema 0 / USMA 0.

- Florentino Ameghino 0 / CAI 5.

Próxima fecha

- CAI vs USMA

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema

- Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery

- Laprida vs Huracán

- Tiro Federal vs General Saavedra

- Florentino Ameghino vs Petroquímica.