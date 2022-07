Golpearon a una adolescente en un boliche

Una denuncia se conoció este miércoles a través de La 100.1. Se trata de una madre de una adolescente de 14 años qué asistió a una matiné, y fue golpeada por otra joven, en el boliche Ele Multiespacio, de la Avenida Rivadavia al 1460.

Fabiana Goroso, declaró que su hija (14) fue al local bailable a una matiné. “Ella estaba en la matiné y le dije que me avisara cuando viniera. Me llaman y me dicen que mi hija se había descompensado” comenzó relatando sobre lo sucedido.

En ese momento, la madre se dirigió al boliche y en el trayecto del viaje expresó que “me dicen que convulsionó, que se había desmayado y que estaba llegando una ambulancia. Pero cuando llego me dicen que le habían pegado, que estaba en estado de shock”.

El ataque, incluso, habría sido filmado y ya hay una denuncia en la Seccional Segunda y se avanzará en otra denuncia penal contra Ele Multiespacio. “Son responsables de lo que pasa adentro”.

“Hay un video que está circulando en Instagram donde se ve a mi hija tirada en el piso convulsionando y una piba la está pateando”, explicó la mujer.

Además, agregó que una vez que ella llegó al lugar “la ambulancia ya se había ido, la dejó en el estado en el que se encontraba. La dejaron con uno de seguridad y otro chico que la ayudó. Le pegaron adentro de Ele” denunció.

Una vez que radicaron la denuncia contra la agresora de 14 años, la madre indicó que “me mandaron al Hospital, porque yo no sé si la ambulancia la revisó. Como no me dieron un certificado ni nada, yo la trasladé al Hospital y ahí la dejaron en observación porque tenía un chichón en la cabeza. Se fue calmando y contó que le habían pegado, contó quién había sido la piba. Le hicieron una tomografía computada. Mi hija convulsionó y nadie la ayudó en el boliche”.

Goroso, amplió su acusación contra personal médico al sostener que “la ambulancia me la dejo a la deriva, cuando ellos la tendrían que haber llevado al hospital” y señaló que “como la piba (agresora) es menor pueden dar inicio a la denuncia, pero no pueden imputarla porque tiene 14 años. Gracias a dios mi hija está bien”.