Grabaron un video porno en un cementerio y los denunciaron por profanar la tumba de un niño

En Hurlingham, un video porno que fue grabado en un cementerio -a plena luz del día- y difundido en las redes sociales, provocó la indignación de toda la comunidad, y en especial, en la familia de un difunto, ya que denunció que la tumba del mismo fue “profanada” con la filmación. La denuncia fue realizada por el padre de un menor fallecido en 2015 a raíz de un terrible hecho (fue atropellado por un móvil policial), y justamente sería en la tumba del mismo donde tendría lugar el video.

De esta manera, el hombre apuntó contra las autoridades municipales y los cuidadores de esa necrópolis, por su presunta complicidad en el asunto, ya que la falta de vigilancia habría posibilitado que ese video porno pueda hacerse a plena luz del día.

Los hechos se conocieron cuando un usuario de Facebook denunció que esa filmación había sido protagonizada por una joven identificada como "La Morochita", quien según las versiones vendía sus contenidos eróticos a través de plataformas como Only Fans o el sitio Pornhub.

El video de la discordia se titulaba "fue a visitar un familiar al cementerio y un cuidador se la...", donde se mostraba a una pareja teniendo sexo con las imágenes del cementerio de fondo. Sin embargo, tras anoticiarse de la denuncia, dieron de baja el material.

graban.JPG

La denuncia fue presentada en la UFI (Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Morón por Cristian Aljanati, padre de Diego Aljanati, un adolescente de 13 años que murió en 2015, atropellado por un patrullero policial a la salida de un boliche de Parque Leloir. En este sentido, el hombre aseguró que "profanaron la tumba" en la que yacen los restos de su hijo.

"El año pasado profanaron y robaron cosas (de la tumba). Quizás esta gente se haya llevado cosas. Entonces hice la denuncia en la UFI (Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Morón presentando las pruebas. Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio", expresó Cristian Aljanati a diferentes medios y agregó: “Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión… pero que estén tocando la tumba del nene fue remover todo lo que había pasado nuevamente”.

Embed

Se cree que la filmación tuvo lugar en algún momento de 2021, o sea en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19. En el video no se advierten otras personas más que la pareja en cuestión, y la denuncia reclama que se averigüe si los encargados de la vigilancia del cementerio se prestaron a que ese video pueda filmarse en ese lugar, ya que se ve claramente que se grabó a la luz del día.

"Pedí explicaciones en la Municipalidad, porque el video se filmó de día. Tiene que haber complicidad del cuidador o encargado del cementerio. Básicamente, descartaron mi denuncia. Dijeron que iban a hacer una reunión y a comunicarme qué era lo que había pasado", protestó el denunciante, que quiere avanzar en procura de encontrar quien fue el responsable de esa insólita situación en el cementerio.

Respecto al robo de diferentes elementos que estaban en la tumba de su hijo de otros familiares, el hombre reveló que se había contactado con la actriz del video y ella le aseguró que no se habían llevado nada.

Por último, y recordando las circunstancias de la muerte de su hijo, Aljanati cerró: "Me da bronca que el Estado no pueda cumplir con su función. Mo pudieron cuidar a mi nene de 13 años en vida y tampoco es capaz de cumplir su función de cuidarlo ahora muerto y dejarlo descansar en paz".