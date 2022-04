Gran gesto de Lali Espósito con Agustina, la nena que lloraba por sufrir bullying

Lali Espósito le grabó un video a Agustina, la niña que fue noticia por llorar por el acoso de sus compañeros de colegio. Atenta y siempre solidaria, la artista se tomó varios minutos para hablarle en profundidad con un mensaje lleno de fuerza, amor y empatía.

“Agustina, amiga, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Yo te digo amiga porque te conozco y lo digo porque en realidad me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo. Me dijo tu mamá que sos lo más, yo estuve viendo cosas tuyas, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse”, comentó.

“Uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés. Quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”, agregó, para luego invitarla a uno de sus shows en Buenos Aires. Lali también le prometió que cuando vaya a Mendoza, la iba a ir a visitar.