Gran performance del Judo Municipal en el Nacional Clausura de San Juan

Entre las diez medallas obtenidas, se destaca el oro juvenil para Agostina Farías y la plata en seniors de Antonella Smart.

Las escuelas municipales de Judo de Comodoro Rivadavia brillaron en el último Nacional Clausura disputado en San Juan. Los atletas comodorenses destacaron con diez medallas, entre ellas el oro juvenil para Agostina Farías y la plata en seniors de Antonella Smart.

Este certamen significó el cierre de la actividad del judo a nivel nacional, tras las participaciones en el Apertura de Santiago del Estero en mayo, y el Centro República de Córdoba en julio.

Fueron un total de once medallas para la delegación chubutense, mayoritariamente integrada por judocas de Comodoro Rivadavia. En el último Nacional Clausura de San Juan disputado a principios de mes, además del oro de Agostina Farias y la plata de Antonella Smart, destacó el esquelense Thiago Hughes, que sacó doblete de oro en categorías cadete y junior.

También consiguieron preseas Melina Smart, Alejandra Casas, Adriana Farías, Samantha Acosta, Selena Calfuqueo, Aylén Gallardo, Kiara Fernández y Máximo Campos, con la dirección técnica de los instructores Shabik Lemus, Carlos Vásquez, Florencia Fernández y Gaspar Vergami.

“Para el judo municipal fue el evento de cierre del año, fue muy gratificante volver a participar con una delegación municipal en un evento nacional de esta escala. Fue un trabajo de todo el año que pudimos volcar en los resultados que se dieron, tanto en medallas logradas como la experiencia para aquellos que no consiguieron”, expresó Florencia Fernández, II Dan y referente del Judo Municipal.

Fernández destacó que la selección de judocas fue conformada por todos los profesores de escuelas municipales, con atletas con proyección de podio y también incluyendo aquellos que mayor empeño y participación han tenido.

“Fue reconocer a esas personas por el trabajo realizado y empezar a formar a los más pequeños y llevarlos a competencias. Viajaron muchos en categorías formativas, Juveniles A y B, y las primeras edades de cadetes, que son el semillero que más adelante nos dará frutos y acompañará nuestros eventos”, agregó.

“La idea es mostrar que hay un judo municipal, que nos estamos moviendo y traemos resultados. A nivel país, en el medallero quedamos en mitad de tabla, entonces vemos ese crecimiento, hay ganas de los judocas de mostrarse, participar, competir, de tener resultados”, destacó Fernández, quien también resaltó el gran apoyo de familiares y del Ente Comodoro Deportes.

“El acompañamiento del Ente fue sumamente necesario para poder llevar este viaje adelante. Les agradecemos todo lo que se pudo hacer, toda la colaboración, porque gracias a eso pudimos viajar a nivel nacional y representamos a la ciudad de la mejor manera”, cerró.

En tanto, Carlos Vásquez puso en valor también el esfuerzo de atletas que entrenaron durante todo el año, para lograr estos resultados. “Quiero agradecer especialmente al profe Shabik Lemus. Nosotros practicamos en el Municipal Nº3 lunes, miércoles y viernes, pero tenemos que entrenar en otra área porque no podemos coordinar con los chicos nuevos, es imposible”, reconoció.

“Shabik Lemus nos proporcionó un espacio particular para poder entrenar con los chicos nuevos los martes, jueves y sábado. Esto fue durante todo el año y el fruto de ese trabajo fue el buen desempeño de Agostina Farías, Alejandra Casas, Adriana Farías, Samantha Acosta y Aylén Gallardo. Entrenamos fuerte y dimos el batacazo. En el último torneo de cierre se nos acopló el Club Huergo y Municipal Nº1. Esta es la idea, seguir adelante así el próximo año seguramente más chicos viajarán al Nacional”, remarcó.