Granata confesó por qué terminó su relación con Martín Redrado

Durante el 2014, Amalia Granata tuvo un romance secreto con Martín Redrado, por lo que siempre se reservó los detalles de cómo fue su vínculo. Sin embargo, en una entrevista decidió romper el silencio y contó cuál fue la verdadera razón por la que el amor no prosperó.

En medio de sus idas y vueltas con Luciana Salazar, Martín Redrado tuvo un romance con Amalia Granata que nunca blanqueó. Es por eso que, ahora que pasó el tiempo, ella se animó a contar algunos de los detalles de cómo fue su relación y por qué no pudieron seguir juntos.

En diálogo con Yanina Latorre, la modelo confesó cuánto tiempo estuvo en pareja con el político. “Fue una relación de nueve meses y a mí no me importaba si él me negaba o no”, confesó sobre este vínculo que los unió y que terminó siendo difundido debido a que se filtraron fotos en los medios chilenos.

“Yo la verdad es que no quería blanquear nada. No quería absolutamente nada más que lo que sucedió en esos nueve meses”, expresó Amalia Granata haciendo alusión a que se sentía muy a gusto con el vínculo. Es por eso que dejó entrever que no fue su decisión la que terminó con el romance.

En este contexto, explicó qué fue lo que provocó que Martín Redrado no quisiera seguir con el amor: “Se rompió la relación porque yo era muy mediática y Chile es un país diferente al nuestro, al menos en ese momento hace casi 20 años, no sé ahora, muy pacato, muy marxista”.

Es por eso que aseguró que comenzaron a aconsejar a Martín Redrado para que no siga con la relación: “Entonces, sus asesores le dijeron: no puedes salir con una oferta mediática. Claro. Y él terminó conmigo, o terminamos, la verdad que fue muy triste porque teníamos un amor profundo”.

“Ambos, mutuos, nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho, era una relación divina. Y él eligió su carrera, y obviamente, como le dolió a él, me dolió a mí”, confesó Amalia Granata con el dolor de no haber podido seguir adelante con la relación que mantuvo con el político, ya que su postura era la seguir adelante.