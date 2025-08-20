Grave ataque de dos dogos a una mujer

Una vecina de 37 años sufrió múltiples heridas al ser atacada por dos perros de raza dogo argentino cuando intentaba ingresar a la casa de sus padres. Debió ser derivada a un sanatorio en Córdoba capital y permanece bajo cuidados médicos.

Un violento episodio de ataque de perros conmocionó a la localidad de Salsacate, en el interior de Córdoba. Una mujer de 37 años resultó gravemente herida este lunes al ser atacada por dos dogos argentinos de un año y medio, cuando intentaba ingresar a la vivienda de sus padres.

De acuerdo con los primeros testimonios, los animales sorprendieron a la víctima y la atacaron provocándole múltiples mordeduras. Si bien sus familiares lograron apartarla a tiempo, evitando lesiones aún más severas, la mujer debió ser asistida de urgencia por una ambulancia y trasladada al hospital local. Posteriormente, por la gravedad de las heridas, fue derivada a un sanatorio en barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba.

La paciente sufrió un desgarro en el tríceps del brazo derecho, que requirió sutura, además de otras lesiones en miembros superiores e inferiores que demandaron una intervención quirúrgica. Actualmente permanece en recuperación y los médicos evalúan su evolución para determinar eventuales secuelas.