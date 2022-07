Grazzini, el aumento a los docentes y los rangos diferenciados

El ministro de Educación de Chubut, José María Grazzini se refirió al primer encuentro paritario que mantuvo con docentes, el pasado viernes, donde destacó lo que evaluó como “acercamiento” y “buena predisposición del sector”.

"Hay que lograr equilibrar, tratar de buscar ese equilibrio de llegar a la paritaria nacional que ha sido establecida en un 41% al mes de septiembre. Sabemos que también tal vez no podamos llegar a ese 41, pero sí buscar el número más cercano. No se está lejos de ese número que es nacional, pero creo que lo que más voy a rescatar es que el clima en el día de ayer fue diferente y que vamos buscando ese diálogo permanente para poder subsanar todo lo que ha venido fallando en el sistema", expresó el funcionario sobre la reunión del viernes. El Gobierno le ha ofrecido a los docentes un aumento salarial del 15% en tres cuotas. Hasta ahora pagó un 5% en julio, el cual se verá reflejado en los próximos haberes que cobrarán los trabajadores de la educación. Estos aceptaron en función de que por ahora no terminaron de acordar una cifra más cercana a la inflación de 2022, donde los petroleros –por ejemplo- cerraron en un 79%.

Grazzini señaló en una entrevista radial que "lo que voy a rescatar es que en el día de ayer pudimos por primera vez volver al sistema viejo de paritarias con un ministro de Educación al frente de la paritaria, discutiendo, intercambiando opiniones con los diferentes sindicatos. Debo también resaltar que fue en un ambiente muy cordial donde más allá de que fue rechazada la propuesta, logramos aunar criterios y dejar abierta la paritaria con un cuarto intermedio para seguir discutiendo, como pasa normalmente en Nación".

"Lo vemos hace unos cuantos años que la paritaria docente un día no resulta lo que pretenden en los sectores que representan a los trabajadores, pero se abre un cuarto intermedio y se sigue discutiendo. Por eso creo que hay que dejar para atrás todo lo que ha venido sucediendo, he venido manifestando que entre el sistema educativo y los representantes de los trabajadores hay que hacer un reencuentro porque había una grieta donde en algún momento hubo una ruptura y creo que hay que volver a trabajar amigando al sistema con los propios trabajadores", manifestó un optimista Grazzini.

El funcionario añadió que "se busca una salida salarial que pueda contener a la gran mayoría de los docentes porque sabemos que los salarios son diferenciados. Por más que esto suene feo y que digan no, el salario del docente es tal, no… sabemos que hay diferentes rangos de salarios dentro del sector docente".