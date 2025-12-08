Gremio petrolero repara puestos de guardavidas

El Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz colabora con el municipio de Caleta Olivia en el acondicionamiento de puestos de guardavidas y de enfermería.

En este caso, junto al Municipio -que aporta los materiales-, el SIPGER pone a disposición sus soldadores para reparar rampas y accesos en los puestos de guardavidas y de enfermería en la playa costanera.

Estas tareas se replicarán a la brevedad en el balneario denominado Las Roquitas (acceso norte), dejando en óptimas condiciones las estructuras para la temporada de verano.

Con estas acciones, SIPGER ratifica su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad, entendiendo que cada mejora en infraestructura es una inversión en cuidado, prevención y calidad de vida para todos.

Fuente: Prensa SIPGER