La policía frustró asalto a distribuidora: dos detenidos

La rápida acción policial y el llamado oportuno al sistema de emergencia 911 permitieron frustrar un asalto a mano armada en la distribuidora mayorista DIARCO de Caleta Olivia.

El hecho delictivo se registró a las 20:15 del jueves, cuando ya había finalizado el horario de atención a clientes y tres individuos ingresaron por una puerta lateral a las instalaciones de la firma comercial, adyacente a la rotonda del acceso sur (Ruta 3) y el barrio 17 de Octubre.

Lo hicieron con sus rostros cubiertos y al menos dos de ellos portaban armas de fuego, reduciendo violentamente a empleados de seguridad y luego a los del comercio, maniatándolos para sustraerles efectos personales. Además se apoderaron del dinero de la recaudación por ventas.

Gracias al botón de pánico que logró activar uno de los vigiladores, los móviles policiales llegaron al lugar y se produjo un enfrentamiento con los delincuentes que intentaban escapar cubriendo su retirada a tiros.

Uno de ellos fue neutralizado al recibir un balazo en una de sus piernas dentro del playón de estacionamiento, mientras que otro fue aprehendido en una calle cercana a la distribuidora y el tercero logró escabullirse y sigue siendo intensamente buscado

El informe suministrado por la policía señala que en esa emergencia se activó el Procedimiento Operativo Estándar (POE) y se convocó a personal de diversas dependencias.

También actuó la Policía Científica y se secuestraron elementos vinculantes, incluyendo dinero en efectivo que habían sustraído los delincuentes, un arma de fuego y un vehículo con el que intentaban escapar.

La Policía Caminera y las localidades vecinas fueron alertadas para implementar controles estrictos y dar con el tercer sujeto.

Los empleados del comercio sufrieron lesiones físicas y los dos delincuentes aprehendidos continúan detenidos a disposición de la Justicia Ordinaria local.